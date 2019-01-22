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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۲۴

معاون مشارکت های کمیته امداد خراسان رضوی:

۱۰۰مرکز نیکوکاری در خراسان رضوی راه اندازی شده است

۱۰۰مرکز نیکوکاری در خراسان رضوی راه اندازی شده است

مشهد-معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان رضوی گفت: تاکنون ۱۰۰ مرکز نیکوکاری در شهرها و روستاهای خراسان رضوی برای خدمت به محرومان ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان دانشور روز سه شنبه در مراسم افتتاح  مرکز نیکوکاری شهدای گوارشک اظهارکرد: تاکنون در خراسان رضوی ۱۰۰ مرکز نیکوکاری راه اندازی شده و بخشی از کارهای کمیته امداد به آنها واگذار شده است. 

وی افزود: این مراکز کمیته امداد در قالب کوچک تر هستند و خدمات را به مددجویان و نیازمندان ساکن در محدوده خود ارائه می کنند که با این امر علاوه بر کاهش هزینه ها از اتلاف وقت مددجویان در ایاب و ذهاب جلوگیری می شود.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان رضوی تصریح کرد: مراکز نیکوکاری نقش اصلی و اساسی خودشان را که رفع فقر است انجام می دهند که مسئولان آن باید ارزش این کار را بالا بدانند.

دانشور خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت های خوب منطقه گوارشک داشتن خیران و نیکوکاران نسبت به نیازمندان و فقر بوده و  وجود ۶ مرغداری، ۲۱ کارگاه تولیدی و کارخانجات مختلف و ۴۰ مدرسه از ظرفیت های خوب روستای گوارشک محسوب می شود.

وی گفت: مرکز نیکوکاری  گوارشک علاوه بر منطقه گوارشک به ۳۴ روستای اطراف نیز خدمات می دهد زیرا در حال حاضر در روستای گوارشک و روستاهای اطراف آن ۲۹۶خانوار نیازمند و مددجوی کمیته امداد ساکن هستند.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان رضوی تاکید کرد: تلاش می کنیم  با بازدید های سرزده از مناطق محروم و روستایی در قالب دهستان گردی از نزدیک با خانواده ها گفت و گو و مشکلات آنها را حل کنیم.

کد مطلب 4520991

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