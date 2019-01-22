نرخ بیکاری در کرمان ۱۱.۵ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجوادفدایی عصر سه شنبه در دومین مجمع ملی سازمان‌های مردم نهاد جوانان کشور بیان داشت: ۲۷ درصد جمعیت استان کرمان را افراد بین ۱۵ تا ۲۹ سال تشکیل می‌دهند که دو درصد بیشتر از جمعیت کشوری است.

وی افزود: ۳۸ درصد جوانان بین ۲۵ تا ۲۹ سال هستند که اشتغال و ازدواج برای این گروه مهمترین مسئله است.

استاندار کرمان گفت: نرخ بیکاری جوانان استان کرمان ۲۹ درصد است و از هر سه جوان یک نفر بیکار هستند و نرخ بیکاری در استان ۱۱.۵ درصد است.

وی تصریح کرد: در استان کرمان ۹۴ هزار و ۲۴۵ نفر جوان بیکار داریم که مجموعاً ۸۰ درصد از جمعیت بیکار استان و ۴.۷ درصد جوانان بیکار کشور را تشکیل می دهند.

استاندار کرمان گفت: بزرگترین خواسته جوانان حضورشان در تصمیم‌گیری کشور و اثرگذاری در اداره کشور است و مشکلاتی که پیش رو دارند بحث اشتغال ازدواج اوقات فراغت ایجاد نشاط در جوانان است که باید به آنها توجه کنیم.

فدایی یادآور شد: از جمله برنامه های ما توجه به حضور جوانان در تصمیم‌گیری ‌های استان و اداره امور استان است که معتقدم خواسته به حقی است و توانایی آن را دارند.

استاندار کرمان تصریح کرد: معتقدم که جوانان ما باید خودشان نشان دهند که توانایی دارند.

وی افزود: ما در استان کرمان به خوبی می‌توانیم مشکلات را حل کنیم و معتقدم که باید با جوانان به یک تعریف و نقطه مشترک از مفهوم اشتغال برسیم و یکی از کارهایی که در مجمع سمن های جوان باید به آن پرداخته شود این است که مشخص کند جوانان باید دنبال چه نوع اشتغالی باشند.

استاندار کرمان گفت: در استان کرمان ما امکانات خوبی در حوزه معادن گردشگری و ... داریم که می توان در جهت ایجاد اشتغال از این امکانات استفاده کرد.

فدایی یادآور شد: ۳۵۰ معدن فعال در کرمان وجود دارد همچنین ۷۰۰ اثر تاریخی و هفت اثر ثبت جهانی با ۴۰ منطقه نمونه گردشگری داریم.

وی ابراز داشت: توجه داریم که هم به خواسته و مسائل جوانان توجه داریم و هم از جوانان چنین انتظاری داریم و امیدواریم بتوانیم با همفکری و همکاری جوانان برنامه هایی که در استان وجود دارد با همفکری هم به نتیجه برسانیم.