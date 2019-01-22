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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۲۶

پمپئو: ما در راستای تشکیل ائتلاف ضد ایران حرکت می کنیم!

پمپئو: ما در راستای تشکیل ائتلاف ضد ایران حرکت می کنیم!

وزیرخارجه آمریکا ادعاهای مقامات واشنگتن علیه ایران را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایک پمپئو»، وزیر خارجه آمریکا که با انتشار پیامی ویدئویی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس شرکت کرد، و اعلام کرد که شعار اول آمریکای ترامپ با استقبال مردم روبرو شده و نشان دهنده آن است که مردم در اولویت اول قرار گیرند.

وزیرخارجه آمریکا در ادامه با دفاع از رویکرد ترامپ، تاکید کرد که مشابه شعارهای ترامپ  در برزیل، فرانسه و ایتالیا نیز دیده می‌شود.

وی در ادامه ادعا کرد: ما با ماجراجویی های نظام ایران روبرو هستیم و در راستای تشکیل ائتلاف ضد ایران و داعش حرکت می کنیم. ما به ائتلافها برای تضمین ثبات در خاورمیانه نیاز خواهیم داشت.

پمپئو گفت: خوش بینی زیادی درباره امکان پیشرفت درباره یمن وجود دارد. راههایی برای تشویق اسرائیلی ها و فلسطینی ها برای نشستن دور یک میز وجود دارد.

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: ایران به دنبال ممانعت از آزادی و استقلال عراق است.

کد مطلب 4520994

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