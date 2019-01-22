به گزارش خبرگزاری مهر، «دنی‌دانون» سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل امروز سه شنبه در نشست شورای امنیت در خصوص اوضاع و تحولات در خاورمیانه شامل موضوعات مرتبط با فلسطین با طرح ادعاهائی مضحک مدعی شد: جهان باید حامی اصلی تروریسم یعنی ایران را متوقف کند.

سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با نادیده گرفتن دستور نشست جاری این شورا مدعی شد: ایران میلیون ها دلار حاصل از برجام را دریافت کرد و آن را در زمینه تروریسم در منطقه و جهان خرج کرد. ایران پول های به دست آمده را از طریق عراق به سوریه، یمن، حزب الله لبنان و سایر نقاط رساند. ایران باید فورا و بدون هر گونه پیش شرط نیروهای خود را از سوریه خارج کند. اسرائیل مایل به تشدید تنش‌ ها نیست. کسانی که تهدید می‌ کنند اسرائیل را از نقشه محو کنند، کاملاً پاسخگو خواهند شد!

وی در ادامه گفت: اسرائیل می تواند از خود در برابر تهدیدات ایران حمایت کند. در ۱۹ دسامبر گفتم که حزب الله حاکمیت اسرائیل را بر خلاف قطعنامه شورای امنیت نقض کرده است! ایران ۷ میلیارد دلار سالانه برای نابودی اسرائیل هزینه می کند. ایران میلیاردها دلار برای حمایت از اسد، عراق، سوریه، حزب الله لبنان و ... خرج می کند. ایران در تلاش برای ساخت جبهه نظامی علیه اسرائیل (در سرزمین های اشغالی) است.

سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل ادعا کرد: نمی گذاریم ایران نه در لبنان نه در غزه نه در سوریه و نه در هیچ کجائی به پیروزی برسد. منتظریم که شورای امنیت سازمان ملل حزب الله، حماس و جهاد اسلامی را نهاد تروریستی اعلام کند. اگر این رویداد اتفاق نیفتد، خودمان اقدام می کنیم.