استانداری خراسان رضوی دفاترخدمات شهرسازی را به رسمیت نمی شناسد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوروزی روز سه شنبه در نشست با نمایندگان دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی شهرداری که در شورای شهر مشهد برگزار شد اظهارکرد: این شورا عزم جدی برای حل مشکلات دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی دارد و باید مذاکره میان مسئولان دفاتر و مدیران برای حل مشکلات ادامه داشته باشد.

وی افزود: این دفاتر از ۵ سال قبل و براساس مصوبه شورای شهر و پس از طی مراحل قانونی شکل گرفته‌اند اما از سوی استانداری به رسمیت شناخته نمی شوند که برای حل این مشکل باید راهکار مناسبی اندیشیده شود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و اقتصادی شورای شهر مشهد بیان کرد:حدود ۷۰۰ نفر در این دفاترمشغول به کار هستند که این امر ظرفیت بسیار مناسبی در حوزه اشتغالزایی محسوب می‌شود و تعطیل شدن این دفاتر منجر به بیکاری این افراد می‌شود.

نوروزی تاکید کرد:باید کمیته مربوطه که در استانداری خراسان رضوی مستقر است، مطرح و پیرامون آن جلساتی برگزار شود تا این دفاتر بتوانند خود را با شکل رسمی تطبیق دهند و مجوزهای لازم را اخذ کنند.

وی در ادامه با اشاره به تصویب میزان حق‌الزحمه جدید دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی اظهارکرد: مصوبه مربوط به حق‌الزحمه این دفاتر به سال ۱۳۹۱ برمیگردد و همین امر سبب شده تا میزان دریافتی آنها در مقابل خدماتی که ارائه می‌دهند ناچیز باشد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و اقتصادی شورای شهر مشهد تاکید کرد:به دلیل عدم به رسمیت شناختن این دفاتر از سوی فرمانداری مشهد، مصوبه افزایش نرخ این دفاتر نیز تایید نشده است.