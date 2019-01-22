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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۴۳

پوتین:

روسیه علاقمند امضای معاهده صلح با ژاپن براساس بیانیه ۱۹۵۶ است

روسیه علاقمند امضای معاهده صلح با ژاپن براساس بیانیه ۱۹۵۶ است

رئیس جمهور روسیه پس از مذاکره با نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که روسیه علاقمند امضای معاهده صلح با ژاپن براساس بیانیه سال ۱۹۵۶ میلادی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه پس از مذاکره با «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن اظهار داشت که روسیه علاقه مند است تا بر اساس بیانیه ۱۹۵۶، یک پیمان صلح با ژاپن امضا کند.

پوتین گفت: به طور طبیعی، ما چشم انداز انعقاد یک معاهده صلح را مورد بحث قرار دادیم. ما مجددا علاقه خود نسبت به امضای این سند را تأیید کردیم.

وی افزود: در نشست سنگاپور (در ماه نوامبر ۲۰۱۸) ما موافقت کردیم که روند مذاکره را براساس بیانیه مشترک اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن در سال ۱۹۵۶ ادامه دهیم، که بالاتر از همه به تصویب یک معاهده صلح می پردازد.

پوتین خاطرنشان کرد که در جلسه امروز، دو طرف زمان زیادی را صرف معاهده صلح کردند.

کد مطلب 4521006

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