آموزش ۵۰ هزار کارگر ساختمانی/ برگزاری المپیاد بین المللی ایمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مظفری شامگاه سه شنبه در حاشیه نشست مسئولان ایمنی کار در گفتگو با خبرنگاران در زمینه آموزش مالکان در کارگاهها اظهار داشت: در آیین نامه آموزش ایمنی کار برای کارگر، کارفرما و کارآموز الزام قانونی وجود دارد و درحال حاضر در شهر تهران و شورای اسلامی، طی مکاتبه ای از سوی جناب آقای هاشمی رفسنجانی رییس شورا در خصوص ارتقای ایمنی در کارگاههای ساختمانی با اینجانب و اعلام آمادگی این اداره کل مورد توجه قرار گرفته است و شوراها می تواند این الگو را مورد توجه قرار دهند.

وی درباره آموزش کارگران ساختمانی با اشاره به تفاهمنامه آموزش ۵۰ هزار نفری کارگران ساختمانی با سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در زمنیه بازآموزی مسئول ایمنی در کارگاههای نیز درخواست تدوین سرفصل های آموزشی به صورت الکترونیک را داشتیم و باید کمک کنیم تا محتوای آموزشی مناسب تهیه شود.

مظفری یادآور شد: در حوزه آموزش مسئول ایمنی باید آکادمیک ورود پیدا کنیم و در زمینه آموزش مهندسان ساختمان باید تفاهماتی با سازمان نظام مهندسی داشته باشیم و این دوره باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه ۳۰۰ هزار مهندس فارغ التحصیل در حوزه ساختمان فعالیت دارند گفت: متاسفانه ۴۰ درصد حوادث کار نیز در حوزه ساختمان است و این نشان می دهد منطق معناداری بین این دو رقم وجود ندارد و لازم است بیشتر در حوزه ایمنی و آموزش کار و تلاش کنیم.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی کشور با اشاره به دکل بندان افزود: تا کنون بیش از ۱۰ جلسه با سازمان های مربوطه بمنظور اینکه بتوانیم یک ساختار ویژه ای برای این افراد تشکیل بدهیم.

وی ادامه داد: می خواهیم ساختاری تعیین کنیم تا حتی الامکان مانع از این بشود که پیمانکاران دسته یا سه بدون اینکه ساختار آموزشی درستی داشته باشند و بدون مهارت لازم و حتی بدون اینکه بیمه ای برای کارگران انجام دهند نتوانند خدمات انجام دهند.

مظفری خاطرنشان کرد: با پیگیری های صورت گرفته مقام عالی وزارت و مسئولان ذیربط سعی کردیم آن افرادی که قبلا در این کار آسیب دیده اند و بعضا هم سوابق بیمه پردازیشان درست نبود با شرایط حمایتی و ملاحظاتی که سازمان بهزیستی در نظر دارد به نوعی از این عزیزان حمایت کنیم و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: سعی کردیم با حمایت این وزارتخانه و مرکز تحقیقان و اداره کل فنی و حرفه ای مازندران مبلغی را برای آموزش دکل بندان اختصاص دهیم که این مهم اکنون در این استان در حال اجراست.

مظفری، همچنین از برگزاری المپیاد ایمنی کار کشور به صورت ملی در کرمان خبر داد و گفت: شکل گیری ساختار فرهنگی و اجتماعی برای توسعه ایمنی کار موثر است و پیشنهاد برگزاری المپیاد بین المللی ایمنی کار از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران برای طرح در جشن صده سازمان بین المللی کار ارائه شده است و امیدواریم بتوانیم هر سه سال یکبارهمزمان با کنگره جهانی ایمنی و بهداشت کار، نفرات برتر معرفی شوند.

وی گفت: بر اساس این پیشنهاد منتخبان هر کشور سالانه در مسابقات بین المللی که در یکی از کشورها برگزار می شود، معرفی می شوند و امیدواریم این مهم مبنای شود برای توسعه ایمنی در بین ملل و می توان از این افراد به عنوان سفیران ایمنی کار در کشورها استفاده کرد.