رسیدن به منطقه خلاق و فرهنگی نیازمند عبور از شهرهای هوشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نامور مطلق امروز در مراسم افتتاح دفتر منطقهای یونسکو در یزد که در شورای شهر یزد برگزار شد، اظهار داشت: امروز توسعه اشکال جدیدی پیدا کرده و تنها در توسعه صنعتی و اقتصادی خلاصه نمیشود.
وی عنوان کرد: امروز صنعت و اقتصاد در بسیاری از کشورها حرف اول در زمینه توسعه را میزند اما در کشور ما به دلیل سابقه طولانی فرهنگی، تنها صنعت نباید محور توسعه باشد.
نامور مطلق بیان کرد: جهان امروز با برخی معانی جدید از جمله شهر فرهنگی و خلاق و حتی اقتصاد خلاق و فرهنگی مواجه است و این معانی دروازههای جدید توسعه به شمار می روند.
معاون مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران تصریح کرد: برای رسیدن به یک منطقه خلاق و فرهنگی باید از شهرهای یادگیری و هوشمند گذر کرد که خوشبختانه در شهر یزد تمهیداتی در این زمینهها اندیشیده شده است.
نامور مطلق افزود: استان یزد به تدریج باید معنای جدید صنعت را در خود نهادینه کرده و به این سمت حرکت کند تا بتوانیم در آینده نزدیک از همه ظرفیتهای فرهنگی و صنعتی استان استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از بهترین کارهایی که باید در شهر یزد انجام شود این است که در این شهر فرصتسازی کنیم و در کنار این فرصتسازیها از فرصتهای ایجاد شده در سطح ملی و بینالمللی نیز استفاده کنیم.
معاون مطالعاتی کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران با ابراز خرسندی از راه اندازی دفتر منطقه ای نمایندگی یونسکو در یزد عنوان کرد: این امر اتفاق مهمی برای شهر فرهنگی یزد است و می تواند فرصتهای بسیاری را برای این شهر ایجاد کند.
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