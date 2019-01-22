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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۲۰

رقابتهای قهرمانی وزنه برداری بزرگسالان کشور در امیدیه؛

طلای دسته ۶۱ کیلوگرم به استان بوشهر رسید

طلای دسته ۶۱ کیلوگرم به استان بوشهر رسید

اهواز ـ وزنه بردار استان بوشهر به مدال دسته ۶۱ کیلوگرم رقابتهای قهرمانی بزرگسالان کشور در امیدیه دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور به میزبانی شهرستان امیدیه، عصر امروز رقابت شرکت کنندگان گروه A دسته ۶۱ کیلوگرم برگزار شد. 

۹ وزنه بردار در این گروه به نام‌های حافظ قشقایی از کرمانشاه، حسین رستمی از کرمانشاه، رضا باغی از اردبیل، عرفان آقایی و عرفان مرادی از آذربایجان شرقی، حمید امن زاده تهران، یعقوب پشوتنی از بوشهر، علی ناروئی از سیستان و بلوچستان، محمد خدادادی از اصفهان حضور داشتند.

یعقوب پشوتنی در حرکت یکضرب، ابتدا وزنه ۱۱۰کیلوگرم را بالای سر برد. در حرکت دوم نتوانست وزنه ۱۱۶ کیلوگرم را مهار کند ولی در حرکت سوم این وزنه را به ثبت رساند. وی در حرکت دوضرب نیز ۱۴۰ کیلوگرم را مهار کرد، وزنه ۱۴۷ کیلوگرم را انداخت و در آخرین حرکت در این مسابقات وزنه ۱۴۷ کیلوگرم را با موفقیت به پایان رساند تا با مجموع ۲۳ کیلوگرم سه مدال طلا به دست آورد.

عملکرد وزنه برداران برتر دسته ۶۱ کیلوگرم به شرح زیر است:

حرکت یکضرب:

۱- یعقوب پشوتنی (بوشهر): ۱۱۶ کیلوگرم

۲- حافظ قشقایی(کرمانشاه): ۱۱۱ کیلوگرم

۳- عرفان مرادی (آذربایجان شرقی): ۱۰۲ کیلوگرم

۴- عرفان آقایی (آذربایجان شرقی): ۱۰۱ کیلوگرم

حرکت دوضرب:

۱- یعقوب پشوتنی (بوشهر): ۱۴۷ کیلوگرم

۲- حافظ قشقایی(کرمانشاه):۱۴۶ کیلوگرم

۳- عرفان آقایی (آذربایجان شرقی): ۱۲۷ کیلوگرم

مجموع:

۱- یعقوب پشوتنی (بوشهر): ۲۶۳ کیلوگرم

۲- حافظ قشقایی(کرمانشاه): ۲۵۷ کیلوگرم

۳- عرفان آقایی (آذربایجان شرقی): ۲۲۸ کیلوگرم

کد مطلب 4521030

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