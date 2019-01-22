افشای ۱۰ سال مذاکرات کره شمالی و آمریکا از طریق کانال محرمانه

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی روزنامه وال استریت ژورنال با نقل قول از مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا گفته است که آمریکا و کره شمالی طی ۱۰ سال گذشته مذاکراتی محرمانه را دنبال کرده‌اند.

در این گزارش گفته شده که کانال ارتباطی محرمانه میان آمریکا و کره شمالی طی ۱۰ سال گذشته، به عنوان مسیری بوده است که دو کشور همزمان با تنش‌ها، موضوعات دیگری از جمله درباره آزادی زندانیان و اخیرا نیز مقدمه سازی برای دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی را از طریق آن را پیگیری کرده‌اند.

وال استریت ژورنال در گزارش خود می‌افزاید که کانال ارتباطی مذکور مسیری برای ارتباط میان آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و جاسوسان مورد اعتماد در کره‌شمالی بوده است و اگرچه فعالیت این کانال در ماه‌های پایانی دولت اوباما کم شد اما باردیگر در دوره ترامپ تقویت و احیا گردید و پمپئو یک جاسوس را برای احیای کانال محرمانه در اوت ۲۰۱۷ به کره شمالی اعزام کرد.

در گزارش وال استریت ژورنال همچنین نقش کانال محرمانه میان کره شمالی و امریکا در ارتقای روابط دو کشور در دوران ترامپ بسیار پراهمیت عنوان گردیده و گفته شده است که از طریق تلاش‌های این کانال محرمانه بود که نشست تاریخی میان ترامپ و کیم برگزار شد.

با این حال آن گونه که در این گزارش گفته شده، همین کانال محرمانه برای آمریکایی‌ها نقش بسیار مهمی را طی ۱۰ سال گذشته و از جمله در جریان آزادی دو شهروند آمریکایی داشته و سفر یک مقام امنیتی آمریکا در سال ۲۰۱۴ به پیونگ یانگ نیز از طریق همین کانال انجام شده است.