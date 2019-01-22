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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۵۸

پمپئو: ماه آینده در روابط با پیونگ یانگ پیشرفت حاصل می‌شود

پمپئو: ماه آینده در روابط با پیونگ یانگ پیشرفت حاصل می‌شود

وزیر خارجه آمریکا وعده داد که در ماه آینده میلادی در روابط با کره‌شمالی پیشرفت هائی حاصل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا امروز سه شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: نشانه های خوبی از پیشرفت در روابط با کره شمالی را در پایان ماه اینده میلادی متصور هستم.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه افزود: پایان ماه فوریه شاهد روند خوبی در روابط میان واشنگتن و پیونگ یانگ هستیم.

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شنبه هفته جاری در کاخ سفید به خبرنگاران اعلام کرد: آمریکا به پیشرفت های زیادی با کره شمالی دست یافته است. دیدار بسیار خوبی با «کیم یونگ چول» (Kim Yong Chol) نماینده هسته ای کره شمالی داشتم و به پیشرفت های زیادی دست یافته اسم.

ترامپ در این خصوص گفت: «کیم جونگ اون» (رهبر کره شمالی) چشم انتظار است. به پیشرفت های زیادی دست یافته ایم.

این در حالی است که کاخ سفید پیشتر از دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی در اواخر ماه فوریه آینده خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اواخر ماه فوریه دیدار خواهند کرد.

کد مطلب 4521035

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