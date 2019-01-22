به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا امروز سه شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: نشانه های خوبی از پیشرفت در روابط با کره شمالی را در پایان ماه اینده میلادی متصور هستم.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه افزود: پایان ماه فوریه شاهد روند خوبی در روابط میان واشنگتن و پیونگ یانگ هستیم.

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شنبه هفته جاری در کاخ سفید به خبرنگاران اعلام کرد: آمریکا به پیشرفت های زیادی با کره شمالی دست یافته است. دیدار بسیار خوبی با «کیم یونگ چول» (Kim Yong Chol) نماینده هسته ای کره شمالی داشتم و به پیشرفت های زیادی دست یافته اسم.

ترامپ در این خصوص گفت: «کیم جونگ اون» (رهبر کره شمالی) چشم انتظار است. به پیشرفت های زیادی دست یافته ایم.

این در حالی است که کاخ سفید پیشتر از دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی در اواخر ماه فوریه آینده خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اواخر ماه فوریه دیدار خواهند کرد.