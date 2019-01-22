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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۴۱

رقابتهای قهرمانی وزنه برداری بزرگسالان کشور؛

هرمزگان مقام نخست دسته ۶۷ کیلوگرم را تصاحب کرد

هرمزگان مقام نخست دسته ۶۷ کیلوگرم را تصاحب کرد

اهواز ـ وزنه بردار استان هرمزگان با مجموع ۲۸۰ کیلوگرم مقام نخست دسته ۶۷ کیلوگرم را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور در شهرستان امیدیه عصر امروز رقابت وزنه برداران گروه A دسته ۶۷ کیلوگرم پیگیری شد و در نهایت مجید عسگری از استان هرمزگان با مجموع ۲۸۰ کیلوگرم به مقام نخست دست یافت.

در این گروه هفت وزنه بردار به نام‌های مجید عسگری، مهران قاسم زاده از هرمزگان، مرتضی شاهقلیان از چهارمحال و بختیاری، ابوالفضل جمعه پور از خوزستان، مهدی رضازاده از مازندران، محمد محمدی از کرمانشاه و مهدی نوری از زنجان روی تخته رفتند.

عملکرد وزنه برداران برتر دسته ۶۷ کیلوگرم به شرح زیر است:

حرکت یکضرب:

۱- مرتضی شاهقلیان(چهارمحال و بختیاری): ۱۲۹ کیلوگرم

۲- مجید عسگری (هرمزگان): ۱۲۸ کیلوگرم

۳- مهران قاسم زاده (هرمزگان): ۱۲۱ کیلوگرم

حرکت دوضرب:

۱- مجید عسگری (هرمزگان): ۱۶۰کیلوگرم 

۲- مرتضی شاهقلیان(چهارمحال و بختیاری): ۱۴۶ کیلوگرم

۳- مهران قاسم زاده (هرمزگان): ۱۴۵ کیلوگرم

مجموع:

۱- مجید عسگری (هرمزگان): ۲۸۸کیلوگرم 

۲- مرتضی شاهقلیان(چهارمحال و بختیاری): ۲۷۵ کیلوگرم

۳- مهران قاسم زاده (هرمزگان): ۲۶۶ کیلوگرم

کد مطلب 4521037

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