ترمیم تخصصی کارکنان قرارداد موقت نفت ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، متن ابلاغیه بیژن زنگنه به فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، برای اجرای مفاد بند (۱۰) ابلاغیه شماره ۱۸۸-۲/۲۰ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ و مصوبه شماره ۱۳۶ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۷ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت به شرح زیر است:

«در اجرای مفاد بند (۱۰) ابلاغیه فوق‌الذکر با هدف بهبود وضع معیشت نیروهای قرارداد مدت موقت فعال در گروه‌­های شغلی اصلی – تخصصی که به‌صورت مستقیم در عملیات تولید و بهره‌برداری چهار شرکت اصلی مشغول به کار هستند، موارد زیر ابلاغ می‌شود:

۱- از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ درصدی از میانگین حقوق و کلیه فوق العاده‌های مصوب کارمندان رسمی متناظر (که طبق مقررات قانونی به ایشان تعلق می‌گیرد) به عنوان شاخص، مبنای محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان مدت موقت شاغل در گروه‌های شغلی اصلی - تخصصی عملیات تولید و بهره‌برداری منظور شود.

۲- گروه‌های شغلی اصلی- تخصصی عملیات تولید و بهره­‌برداری توسط شورای اداری صنعت نفت تعیین و ابلاغ شود.

۳- افرادی مشمول این ابلاغیه هستند که قراردادهای منعقده با ایشان از سال ۱۳۹۵ به بعد در گروه‌­های شغلی اصلی – تخصصی بوده و از همان سال تاکنون در این مشاغل کار کرده‌­اند. مدیران ذیربط در مقابل تأیید درستی این اطلاعات مستقیماً مسئولیت خواهند داشت (ملاک اطلاعات ثبت شده در سیستم جامع نیروی انسانی وزارت نفت است).

۴- برای اصلاح عدم تناسب­‌های موجود در پرداخت به کارکنان مدت موقت با مشاغل مشابه، شرایط کنترلی برای تعیین حقوق جدید تعریف و اعمال شود.

۵- در تعیین درصد مذکور در بند (۱)، محدودیت‌های بودجه­‌ای و مالی شرکت­‌های اصلی مدنظر قرار گیرد.

شورای اداری صنعت نفت موظف است موارد فوق را حداکثر تا یک هفته پس از این ابلاغیه به‌منظور تأیید وزیر ارائه کند و شرکت­‌های اصلی، پرداخت­‌های مرتبط را حداکثر تا ۱۸ بهمن‌ماه به انجام برسانند.»