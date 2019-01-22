ترامپ علت عدم برگزاری کنفرانس خبری کاخ سفید را اعلام کرد

به گزارش خبرگزار مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه در پیامی توییتری اعلام کرد: دلیل اینکه سارا سندرز دیگر بیشتر از این پشت تریبون نمی‌ رود این است که رسانه‌ ها و به خصوص اعضای برخی از رسانه‌ های خاص، وی را خیلی گستاخانه و ناصحیح پوشش می‌ دهند.

رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص نوشت: من به وی گفتم که خودت را اذیت نکند، کلمات به هر حال خارج می‌ شوند! اغلب هرگز حرف ما را عادلانه پوشش نخواهند داد به همین دلیل است آنها را رسانه‌ های جعلی توصیف کرده‌ ام.

این درحالیست که بیش از یک ماه است که کاخ سفید هیچ کنفرانس خبری برگزار نکرده است.