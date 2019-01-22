تبریز و ارومیه در دربی والیبال آذربایجان به هم رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ۲۰ ام لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، روز چهارشنبه با برگزاری ۶ دیدار همزمان آغاز می ‌شود که تیم های هم نام شهرداری تبریز و ارومیه در دربی آذربایجان به مصاف هم می روند.

شهرداری تبریز و شهرداری ارومیه، همسایه جدولی هستند و برای سبقت گرفتن از یکدیگر تلاش می کنند.

شاگردان عادل بناکار در ۳ بازی اخیر خود ۲ پیروزی و یک شکست کسب کرده‌ اند و در صورت پیروزی برابر هم نام ارومیه ای با لغزش شهروند اراک، می توانند جایگاه ۹ ام جدول را تصاحب کنند.

اما ارومیه ای ها به دنبال نتایج ضعیف در هفته‌های گذشته دست به تغییرات در کادر فنی زده اند و با سرمربی جدید شان در پی پیروزی در این دیدار خانگی و کسب چهارمین برد خود هستند.

گفتنی است، هم اکنون تیم شهرداری تبریز با ۷ برد از ۱۷ بازی و ۲۰ امتیاز در رده ۱۰ام جدول قرار دارد، تیم شهرداری ارومیه هم با ۳ برد از ۱۷ بازی و ۱۲ امتیاز در رده ۱۱ ام قرار گرفته است.