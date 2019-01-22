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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۰۷

لیگ برتر والیبال؛

تبریز و ارومیه در دربی والیبال آذربایجان به هم رسیدند

تبریز و ارومیه در دربی والیبال آذربایجان به هم رسیدند

تبریز - تیم والیبال شهرداری تبریز در دیداری خارج از خانه به مصاف هم نام ارومیه ای اش می‌ رود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ۲۰ ام لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، روز چهارشنبه با برگزاری ۶ دیدار همزمان آغاز می ‌شود که تیم های هم نام شهرداری تبریز و ارومیه در دربی آذربایجان به مصاف هم می روند.

شهرداری تبریز و شهرداری ارومیه، همسایه جدولی هستند و برای سبقت گرفتن از یکدیگر تلاش می کنند.

شاگردان عادل بناکار در ۳ بازی اخیر خود ۲ پیروزی و یک شکست کسب کرده‌ اند و در صورت پیروزی برابر هم نام ارومیه ای با لغزش شهروند اراک، می توانند جایگاه ۹ ام جدول را تصاحب کنند.

اما ارومیه ای ها به دنبال نتایج ضعیف در هفته‌های گذشته دست به تغییرات در کادر فنی زده اند و با سرمربی جدید شان در پی پیروزی در این دیدار خانگی و کسب چهارمین برد خود هستند.

گفتنی است، هم اکنون تیم شهرداری تبریز با ۷ برد از ۱۷ بازی و ۲۰ امتیاز در رده ۱۰ام جدول قرار دارد، تیم شهرداری ارومیه هم با ۳ برد از ۱۷ بازی و ۱۲ امتیاز در رده ۱۱ ام قرار گرفته است.

کد مطلب 4521044

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