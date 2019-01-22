به گزارش خبرنگار مهر، قادر تقیزاده عصر سهشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی استان اردبیل تصریح کرد: ۱۸ شهرک صنعتی استان اردبیل فعال بوده و ایجاد و توسعه ۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی جدید در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی ۱۱ ناحیه صنعتی دولتی در اردبیل موجود بوده که هشت ناحیه آن فعال هستند و باید برای احیا و فعالسازی شهرکهای غیرفعال در اسرع وقت بررسیهای دقیق انجام پذیرد.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری استانداری اردبیل ادامه داد: توسعه شهرک صنعتی شماره دو اردبیل با مساحتی در حدود صد هکتار در اولویت قرار گرفته و اقدامات اولیه به مانند مکانیابی طرح به پایان رسیده است.
وی افزود: توجه به نیازمندیهای فعالان صنعت و پررنگتر کردن بازار فروش این قبیل واحدها زمینهساز توسعه اقتصادی استان و کارآفرینی را محقق خواهد کرد و مجموعه استانداری اردبیل در حمایت واقعی از این قبیل بخشها تمامی توان و ظرفیت خود را به کار خواهد بست.
تقیزاده یادآور شد: کل اراضی نوحی صنعتی و شهرکهای استان در بخشهای دولتی هزار و ۱۲۸ هکتار بوده و واگذاری حدود ۴۵۰ هکتار از این اراضی پایان یافته است.
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