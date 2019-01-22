به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ۲۴، «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی امروز سه شنبه در شهر وین پایتخت اتریش در سخنانی تأکید کرد: هر کشوری حق دارد هر کسی را بپذیرد یا نپذیرد. شما در آمریکا شاهد هستید که در حال ساختن دیوار بلندی برای ممانعت از ورود مهاجران مکزیکی به این کشور هستند.

نخست وزیر مالزی در این باره تصریح کرد: ما نیز ایده‌ ای مشابه داریم و می‌ خواهیم افرادی را که نامطلوب هستند را به کشورمان راه ندهیم.

این درحالیست که «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی شنبه هفته جاری برای بار دوم اعلام کرده بود که اتباع رژیم صهیونیستی حق ورود به این کشور را ندارند.

نخست وزیر مالزی در این خصوص گفت: حق کشور ما است که از ورود اتباع اسرائیل جلوگیری شود. بی انصافی است که این اقدام را یهودی ستیزی نام بگذاریم. ما اصلا رابطه دیپلماتیک با اسرائیل نداریم و هرچند خیلی‌ ها جرات حرف زدن علیه آن‌ ها را ندارند، اما در هر حال ما بر این باوریم که آن‌ ها اقدام‌ های نادرست بسیاری انجام می‌ دهند.

این درحالیست پیشتر ورزشکاران صهیونیست قصد داشتند برای شرکت در مسابقات جهانی شنا وارد مالزی شوند که نخست وزیر این کشور، مجوز ورود آنها را صادر نکرد.

اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز چندی پیش پیش پیامی را برای «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی ارسال کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این پیام از مواضع اخیر نخست وزیر مالزی در قبال صهیونیستها قدردانی کرد.