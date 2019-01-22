۱۰۰۰ بهشهری به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین داغمه چی فیروزجایی، شامگاه سه شنبه در جلسه برنامه ریزی برای اعزام کاروان های راهیان نور افزود: تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه از مهمترین اهداف برگزاری طرح اردوی راهیان نور است زیرا راهیان نور، حرکت مهم فرهنگی برای مقابله با تهدیدهای دشمن است که انتظار است همه دستگاهها کمک کار باشند.

فرمانده سپاه ناحیه بهشهر با اشاره به اینکه اعزام کاروان‌های راهیان نور به مناطق جنگی کشور برنامه‌ریزی‌شده است؛ افزود: خوشبختانه شهرستان بهشهر در اعزام افراد به اردوی راهیان نور بسیار خوب عمل کرده است.

داغمه چی گفت: راهیان نور، حرکتی برای مقابله با دشمن و جنگ نرم دشمن است و باید بیش از پیش در این بخش و اعزام ها تلاش شود.

فرماندار بهشهر هم با تاکید بر اولویت اعزام اولین هایی که به این اردوها اعزام می شوند؛ خاطر نشان کرد: کاروان راهاین نور، نقش مهمی در پیوند نسل جدید با آرمان های بلند رزمندگان در طول دفاع مقدس دارد و باید این ارزش ها در بین نسل جدید نهادینه شود.

هادی خنجری با تاکید بر ضرورت کمک ادارات برای اعزام کاروان های راهاین نور گفت: حفظ روحیه ایثار و شهادت طلبی و ایستادگی در جامعه از مسائل مهمی است که اعزام کاروان راهیان نور یکی از این راهها است.