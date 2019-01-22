بررسی بودجه موردنظر ترامپ برای دیوار مرزی در سنای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مجلس سنای آمریکا قرار است بودجه پیشنهادی ترامپ درباره تصویب ۵.۷ میلیارد دلاری برای ساخت دیوار مرز جنوبی با مکزیک را مورد بررسی قرار دهد.
در این ارتباط میچ مککانل، رهبر مجلس سنا که اعلام کرده طرح ترامپ را مورد بررسی قرار خواهد داد، نیاز به همکاری دموکراتها برای رسیدن به ۶۰ رای برای تصویب دارد، چون در حال حاضر با وجود اکثریت کرسیهای جمهوریخواهان در مجلس سنا اما آنها تنها ۵۳ کرسی را در مقابل دموکراتها با ۴۷ کرسی در اختیار دارند.
با این حال پیش از این دموکراتها در مجلس نمایندگان با بودجه درخواستی ترامپ برای ساخت دیوار مرزی مخالفت کردهاند و همین مخالفت منجر به تعطیلی دولت آمریکا طی بیش از یک ماه گذشته شده است.
وزارتخانههای کشاورزی، بازرگانی، دادگستری، امنیت داخلی، وزارت کشور و وزارت خارجه آمریکا بخشهایی هستند که طی یک ماه گذشته بدلیل اختلاف کاخ سفید و مجلس نمایندگان آمریکا تعطیل شدهاند.
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