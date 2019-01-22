تصمیم اردن برای ارتقای روابط با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه اردن امروز سه شنبه از تصمیم خود درباره سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ اردن سطح نمایندگی خود را در سوریه ارتقا داده و یک کاردار برای اداره سفارت خود در دمشق تعیین کرد.

سفیان القضاة سخنگوی وزارتخارجه اردن اعلام کرد: تصمیم به تعیین دیپلمات اردنی با درجه مشاور به عنوان کاردار در سفارت اردن در دمشق گرفته شد.

وی افزود: اردن از ابتدای بحران سوریه در راستای راهکار سیاسی برای بحران سوریه حرکت کرده است؛ راهکاری که سوری ها آنرا می پذیرند و ضامن وحدت سوریه است و امنیت و ثبات را به سوریه بازمی گرداند و شرایط را برای بازگشت داوطلبانه آوارگان مهیا می کند.

شایان ذکر است که از ابتدای بحران سوریه، کشورهای عربی یا سفارت خود را در دمشق بستند یا سطح روابط با دولت سوریه را کاهش دادند اما اخیرا تمایل این کشورها برای از سرگیری روابط تشدید شده است.