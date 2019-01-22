قرارداد ۹ طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، بیژن زنگنه در مراسم امضای­ قرارداد طرح‌های نگهداشت و افزایش ظرفیت­ تولید نفت گفت:​­­ توانمندسازی پیمانکاران و ایجاد نشاط در سازندگان داخلی مهم‌ترین هدف بسته‎های قراردادی طرح نگهداشت و افزایش توان تولید است. ­

وی با بیان اینکه امروز روز مبارکی برای صنعت نفت است، افزود: این روز را به همه همکارانم که یک سال و نیم زحمت کشیدند تبریک می‌گویم.

زنگنه با اشاره به اینکه در ابتدای مسئولیتم در­­ دولت دوازدهم،­ ایده‌ای را با همکارانم با هدف اشتغال‌زایی و ایجاد تحرک میان پیمانکاران ایرانی با استفاده از توان مالی داخلی مطرح کردم، افزود: اجرای این طرح، پیام روشنی به بیگانگان و برخی داخلی‌هاست که تلاش می‌کنند با تحریم در دل مردم نگرانی ایجاد کنند.

وزیر نفت از استفاده حداکثری توان پیمانکاران و سازندگان داخلی در طرح‌های نگهداشت تولید خبر داد و گفت:​ چهار درصد کل اعتبارات طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت به بحث مسئولیت‌های اجتماعی تعلق می‌گیرد و همچنین نوسازی تاسیسات نفت را در این طرح مدنظر قرار دادیم.

وی افزود: هنر واقعی این است که با امکانات موجود و بدون فشار به بودجه عمومی، با خلاقیت برای کشور ثروت‌آفرینی کرد؛ کاری که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر نفت، با تاکید بر این‌که یکی دیگر از اهداف در این طرح، اصلاح روش اجرای طرح‌ها و فاصله گرفتن از روش امانی و اجرا در قالب EPC/EPD به‌معنای واقعی است، افزود: پرداخت به پیمانکاران بر اساس تکمیل زنجیره‌ای از کار خواهد بود.

زنگنه، استفاده حداکثری از توان پیمانکاران و سازندگان داخلی در اجرای این طرح را مورد تاکید قرار داد و افزود: اندکی طرح را به تاخیر انداختیم تا زمانی که با اجرای این طرح‌ها، نفت بیش‌تر به مدار می‌آید، بتوانیم این نفت را به بازار روانه کنیم.

در این مراسم همچنین رضا دهقان معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت با بیان اینکه هدف از این­ قراردادها حفظ و افزایش میزان تولید از میادین نفتی است، ­ گفت:­ این ۱۰­­ قرارداد، ­ بخشی از ۳۳ پروژه با ارزش سرمایه گذاری ­بالغ بر­۶ میلیارد دلار است که پیش بینی شده در طول ۳ سال اجرا شود.

وی افزود: ­ارزش این قراردادها حدود یک میلیارد دلار است که ۸۰ درصد تامین مالی آن توسط وزارت نفت و ۲۰ درصد آن از محل آورده پیمانکاران انجام خواهد شد.

دهقان با بیان اینکه ­برای تامین مالی این پروژه ها، ​­۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت، ­گفت: هفته آینده برای فروش عرضه خواهد شد و تا پایان سال نیز ۲۰ هزار میلیارد ریال دیگر اوراق منفعت منتشر می‌شود.

دهقان گفت:​­ این ۹­ قرار داد بین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، ­ شرکت نفت مناطق مرکزی و شرکت نفت فلات قاره با پیمانکاران داخلی امضا شد و شامل ­توسعه و افزایش تولید در ­میادین منصوری آسماری و رامشیر کبود گچساران حامی لالی آسماری و نرگسی ­خواهد بود.