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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۳۴

مهاجمان ناشناس به یک پاسگاه پلیس در پرتغال حمله کردند

مهاجمان ناشناس به یک پاسگاه پلیس در پرتغال حمله کردند

مهاجمان ناشناس با بمب آتشزا به یک پاسگاه پلیس در پرتغال حمله کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مهاجمان ناشناس امروز سه شنبه با بمب آتشزا به یک پاسگاه پلیس در «ستوبال» واقع در جنوب لیسبون پایتخت پرتغال حمله کرده و چند خودرو را نیز به آتش کشیدند.

پلیس پرتغال با انتشار بیانیه‌ ای درا ین خصوص اعلام کرد: پرتاب ۳ بمب دست‌ ساز آتشزا به ساختمان پاسگاه پلیس در نخستین ساعات بامداد سه‌ شنبه خساراتی به این ساختمان وارد کرد؛ اما در این حمله کسی دچار مصدومیت نشد.

پلیس همچنین در ادامه افزود که به منظور تضمین امنیت شهروندان بر شمار خودروهای گشتی خود در این منطقه نیز افزوده است.

کد مطلب 4521067

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