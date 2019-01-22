قرآن بهترین منبع الهام برای هنرمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، عادله کشمیری شامگاه سه شنبه در آیین اختتامیه جشنواره فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی آیات اظهار کرد: قرآن کتابی است که دل انگیزترین قصه ها و پرمغزترین معناها در ساحت اعجاز این کتاب نهفته است و قرآن همچون اقیانوسی است که هر کس به فراخور حال خویش از آن بهره می برد.

وی با بیان اینکه قرآن کتاب قصه نیست اما هنر قصه‌گویی آن بی‌ بدیل است، افزود: یکی از مهمترین دلایل استفاده از قرآن بحث تربیتی آن است.

کشمیری اظهار کرد: هیچ مقوله ای مهمتر از هنر نیست پس چه بهتر این مقوله با قرآن عجین شده باشد و نگاهی نو و هنرمندانه به قرآن باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: برای هنرمندانی که در جستجوی منبع الهام هستند قرآن بهترین منبع است چرا که سرشار از بلاغت و فصاحت است و هیچ هنری زیباتر از هنر به تصویر کشیدن آیات قرآنی وجود ندارد.

وی برگزاری جشنواره فیلم نامه نویسی و نمایشنامه نویسی را یکی از افتخارات گلستان خواند و افزود: ۵۰۹ اثر از ۲۷ استان به این دبیرخانه این جشنواره راه پیدا کردند.