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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۳۶

با حضور معاون قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد؛

برگزیدگان جشنواره فیلمنامه نویسی ونمایشنامه نویسی آیات معرفی شدند

برگزیدگان جشنواره فیلمنامه نویسی ونمایشنامه نویسی آیات معرفی شدند

گرگان- برگزیدگان جشنواره فیلمنامه نویسی ونمایشنامه نویسی آیات با حضور معاون قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه جشنواره ملی فیلم نامه نویسی و نمایشنامه نویسی آیات شامگاه سه شنبه با حضور معاون قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد، نماینده ولی فقیه در گلستان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

 در این مراسم برگزیدگان بخش فیلمنامه بلند داستانی، نمایشنامه صحنه ای، نمایشنامه خیابانی و فیلم کوتاه معرفی شدند.

در بخش فیلمنامه بلند داستانی «محراب اکبری» به رتبه نخست، «نواب محمودی» رتبه دوم و «محمد حسین وفایی» به مقام سوم رسیدند و از «رحیم‌کریم زاده» تقدیر شد.

در بخش فیلمنامه کوتاه «محسن عظیمی» رتبه نخست، «اکرم‌سادات دارابی» رتبه دوم و «بابک نبی‌زاده» به رتبه سوم دست یافتند و از«پژمان سهرابی» هم در این بخش تقدیر شد.

در بخش نمایشنامه صحنه‌ای هم رتبه نخست به «اصغر گروسی»، رتبه دوم به «مهیار هزارجریبی» و رتبه سوم به «صبورا شهابی» رسید و «رسول حائز» و «محسن عظیمی» شایسته تقدیر شدند.

در بخش نمایشنامه خیابانی «محمود مرادی» به رتبه نخست، «محمدرضا جعفری لفوت» رتبه دوم و «کیانوش احمدی» به رتبه سوم دست یافتند و «مرتضی مرتضوی» در این بخش شایسته تقدیر شد

همچنین در پایان این مراسم از کتاب آثار برگزیدهاین جشنواره رونمایی شد.

کد مطلب 4521090

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