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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۳۸

مشاور وزیر فرهنگ:

عرصه هنر و فرهنگ کشور نیازمند هم‌افزایی بیشتر است

عرصه هنر و فرهنگ کشور نیازمند هم‌افزایی بیشتر است

کرج - مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هم‌افزایی یکی از عناصر کمرنگ در عرصه هنر و فرهنگ در ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حجت‌الاسلام حبیب ارزانی با حضور در آئین تکریم از هنرمندان عرصه تئاتر کشور که دوم بهمن‌ماه در مسجد جامع رجایی شهر کرج با محوریت سلسله برنامه‌های انقلاب به روایت هنر به میزبانی البرز برگزار شد، گفت: در حوزه هنر، مدیریت به شکل هرم واژگون است.

وی افزود: هنرمندان در رأس هرم مدیریتی هنر و مسئولان در قسمت قاعده این هرم قرار دارند و این مطلب متناسب با جایگاه اهالی هنر است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بابیان این مهم که اعتبارات ایران در حوزه هنر و فرهنگ بالاتر از کشور فرانسه است، توضیح داد: ایران اعتبارات بالاتری نسبت به کشور فرانسه در حوزه هنر و فرهنگ دارد با این وصف هم‌افزایی یکی از عناصر کمرنگ در عرصه هنر و فرهنگ در ایران است.

حجت‌الاسلام ارزانی تصریح کرد: شاخص‌های مساجد درزمینهٔ نمایشنامه و تئاتر به‌واسطه تعریفی است که هر یک از اصحاب برجسته هنر انقلابی آن را تعریف می‌کنند.

وی با تأمل بر مطالبات اهالی هنر مطرح کرد: اصحاب هنر و اساتید اهل‌فن، شاخص‌های هنر در عرصه هنر انقلابی و مسجدی را معین می‌کنند و بر مبنای این چارچوب برنامه‌ریزی می‌شود.

کد مطلب 4521097

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