تقدیم لایحه بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی شهرداری قم به شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رنجبر شامگاه سهشنبه در نشست خبری که در شهرداری قم برگزار شد، از تقدیم لایحه پیشنهادی شهرداری برای بودجه سال ۹۸ به شورای اسلامی شهر قم خبر داد و اظهار کرد: بودجه پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری سومین بودجه در قالب برنامه قم ۱۴۰۰ است.
وی افزود: در تدوین این بودجه تلاش شد از خروجیهای سیستم بازخورد استراتژیک برای تنظیم کردن حرکت سازمان به سمت اهداف مشخص شده در برنامه ۱۴۰۰ بهره برده شود.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم اضافه کرد: طرحها در ذیل سیاستهای ۱۱۸ گانه و در نهایت اهداف یازده گانه تدوین شده است که با توجه به خروجیهای سیستمهای کنترلی باز تنظیم شده و اهداف کمی به آنها اختصاص داده شده است.
رنجبر با تأکید بر اینکه شهرداری برای رسیدن به اهداف اقداماتی را تعریف کرده تا وارد بودجه شود، گفت: چنین اقدامات زمانی ارزشمند است که اهداف ما را برای رسیدن به چشمانداز مورد توجه قرار دهد.
وی با اشاره به هفت گزاره چشم انداز شهر قم، عنوان کرد: هریک از این گزارهها با شاخصهایی کنترل میشود که این سامانههای بازخوردگیری وضعیت تحقق هرکدام از شاخصهای ۵۰ گانه را نشان میدهد.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به مبنای تدوین بودجه سال ۹۸ بیان کرد: با استفاده از اطلاعاتی که از سیستمهای بازخوردگیری به دست آمد بودجه سال ۹۸ تدوین شد.
توسعه فضای سبز تفرجگاهی شهری قم باید در سال ۹۸ بیش از ۲۰۶ هزار و ۳۲۳ مترمربع باشد
رنجبر با ذکر مثالی در این رابطه عنوان کرد: در حوزه فضای سبز کمیت عددی نشان میدهد که توسعه فضای سبز تفرجگاهی شهری باید در سال ۹۸ بیش از ۲۰۶ هزار و ۳۲۳ مترمربع باشد تا اهدافی که در چشم انداز داریم عملی کنیم.
وی از بودجه هزار و ۸۳۰ میلیارد تومانی برای ۱۶۰ طرح پیش بینی شده از ۵۰۰ طرح خبر داد و تصریح کرد: در این راستا میزان بودجهای که باید به هر منطقه تخصیص پیدا میکرد مورد بررسی قرار گرفت تا به صورت جزئیتر برنامهریزی شود.
معاون شهردار قم با تأکید بر اینکه برای تأمین بودجه شهرداری در سال ۹۸ گزینههای مختلفی را در نظر گرفتهایم، گفت: در این راستا ردیفهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفت و ۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان برای بودجه شهرداری در سال آینده در کمیتههای تخصصی به تصویب رسید.
وی در ادامه مبلغ پیشنهادی بودجه سال ۹۸ شهرداری به شورای اسلامی شهر را مورد توجه قرار داد و گفت: پس از بررسی و کارشناسیهای متعدد در نهایت بودجه سال ۹۸ شهرداری قم با مبلغ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان عمرانی و ۴۶۲ میلیارد تومان جاری در صحن علنی شورای شهر تقدیم شورا شد.
رنجبر در بخش دیگری از سخنان خویش از تخصیص مبلغ ۱۶۵ میلیارد تومان برای حفاظت و برخورداری از محیط زیست پایدار خبر داد و بیان کرد: ۶۱۶ میلیارد تومان نیز برای روان و متعادل سازی عبور و مرور شهری تخصیص یافته است.
اختصاص ۶۱ میلیارد تومان نیز برای کاهش خطرپذیری و ارتقاء ایمنی شهری
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم همچنین از تخصیص مبلغ ۳۲ میلیارد تومان برای بهرهمندی از محیط و فضای امن شهری خبر داد و گفت: ۶۱ میلیارد تومان نیز برای کاهش خطرپذیری و ارتقاء ایمنی شهری اختصاص یافته است.
رنجبر با بیان اینکه نزدیک به ۵۶۰ میلیارد تومان دیون شهرداری نیز در بودجه سال آینده شهرداری پیشبینی شده است اذعان کرد: این رقم شامل تسویه حسابها با بانکها، غرامت و صلحنامه مناطق و... است.
وی تأکید کرد: از رقم ۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی بودجه سال آینده ۷۸۰ میلیارد تومان عدد نقدی است که باید گرفته شود و از این رقم ۴۶۲ میلیارد تومان بودجه جاری و نزدیک به ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه جاری شامل ۹۰ میلیارد تومان نظافت شهر و جمعآوری پسماند، ۴۶ میلیارد تومان نگهداری فضای سبز، ۴۰ میلیارد تومان هزینه خدمات ایمنی و آتشنشانی و ۱۸۰ میلیارد تومان صرف هزینههای داخلی میشود.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با تأکید بر اینکه باقی هزینههای شهرداری از محلهای دیگری مثل اوراق تسویه دیون از دولت، وام، سرمایهگذاری بخش خصوصی تأمین خواهد شد، گفت: امیدواریم بتوانیم بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در حوزه سرمایهگذاری جذب منابع مالی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه پیشنهاد و پیش بینی برای درآمد حاصل از عوارض برای سال آینده ۴۱۶ میلیارد تومان است، گفت: پیش بینی ما در این بخش شامل تأمین ۱۵۰ میلیارد تومان از محل عوارض پروانههای ساختمانی، ۶۳ میلیارد تومان مازاد بر تراکم، ۱۳ میلیارد تومان کسب و پیشه، ۳۰ میلیارد تومان حذف پارکینگ و ۱۶۰ میلیارد تومان ماده ۱۰۰ و سایر عوارض است.
معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهردار قم با تأکید بر اینکه ۲۰ درصد بودجه سال آینده شهرداری جاری و ۸۰ درصد آن عمرانی است، خاطرنشان کرد: این نسبت نشانگر عزم توسعه خدمات در شهر قم است.
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