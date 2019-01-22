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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۳:۴۰

در پیام توییتری مطرح شد؛

درخواست سفیر ایران از وزیران انگلیس برای حل مشکل شهروند ایرانی

درخواست سفیر ایران از وزیران انگلیس برای حل مشکل شهروند ایرانی

سفیر ایران در لندن با اشاره به وضعیت اضطراری یک بیمار ایرانی و رد درخواست ویزای وی برای چهارمین بار ، خواستار مداخله وزرای خارجه و کشور انگلیس برای حل مشکل این فرد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بعیدی نژاد در صفحه توئیترش نوشت: «خانم سهیلا اسماعیلی به جراحی فوری پا و تعویض پروتز نیاز دارد و چون پروتز اینجا جای گذاری شده باید در همین انگلیس عمل شود.»

بعیدی نژاد با اشاره به اینکه این فرد یک سال است توانایی کار و راه رفتن نداشته و با درد شدید منتظر ویزا (روادید) است، افزود: «ارز برای جراحی تخصیص داده شده و بیمارستانی در انگلیس تاریخ جراحی را تعیین کرده است.»

سفیر ایران در لندن نوشت: «ولی درخواست چهارم برای ویزای انگلیس هم رد شده است، متاسفانه تضمین های اخیر سفارت ایران نیز موثر واقع نشد.»

بعیدی نژاد در پایان آورده است : «با توجه به وضعیت اضطراری ایشان، از آقای جرمی هانت وزیر خارجه و آقای ساجد جاوید وزیر کشور انتظار میرود مداخله کرده و بدلایل انسانی دستور صدور ویزا را صادر کنند.»

کد مطلب 4521115

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