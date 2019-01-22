درخواست سفیر ایران از وزیران انگلیس برای حل مشکل شهروند ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بعیدی نژاد در صفحه توئیترش نوشت: «خانم سهیلا اسماعیلی به جراحی فوری پا و تعویض پروتز نیاز دارد و چون پروتز اینجا جای گذاری شده باید در همین انگلیس عمل شود.»

بعیدی نژاد با اشاره به اینکه این فرد یک سال است توانایی کار و راه رفتن نداشته و با درد شدید منتظر ویزا (روادید) است، افزود: «ارز برای جراحی تخصیص داده شده و بیمارستانی در انگلیس تاریخ جراحی را تعیین کرده است.»

سفیر ایران در لندن نوشت: «ولی درخواست چهارم برای ویزای انگلیس هم رد شده است، متاسفانه تضمین های اخیر سفارت ایران نیز موثر واقع نشد.»

بعیدی نژاد در پایان آورده است : «با توجه به وضعیت اضطراری ایشان، از آقای جرمی هانت وزیر خارجه و آقای ساجد جاوید وزیر کشور انتظار میرود مداخله کرده و بدلایل انسانی دستور صدور ویزا را صادر کنند.»