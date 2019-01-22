پافشاری ترامپ بر ایراد سخنرانی سالانه ریاست جمهوری در ۲۹ ژانویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از مقامات دولت آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد که «دونالد ترامپ» مصرانه در پی آن است که سخنرانی سالانه خود در مورد وضعیت کشور را مطابق با برنامه ریزی قبلی اواخر ماه میلادی جاری (۲۹ ژانویه) ایراد کند.

این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت که کاخ سفید درخواستی برای ایراد سخنرانی ۲۹ ژانویه به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کرده است.

گفتنی است که «نانسی پلوسی» رییس مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته از ترامپ خواست تا با توجه به طولانی شدن تعطیلی دولت فدرال، در خصوص ایراد سخنرانی سالانه خود تجدیدنظر کند. پلوسی روز شانزدهم ژانویه در نامه ای خطاب به رئیس جمهور آمریکا، از ترامپ خواست تا سخنرانی خود را به تعویق انداخته یا آن را به صورت مکتوب ارائه نماید.

ترامپ نیز در اقدامی ظاهراً تلافی جویانه و به بهانه تعطیلی دولت، از سفر برنامه ریزی شده پلوسی به افغانستان با هواپیمای نظامی جلوگیری کرد.