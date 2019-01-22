راه اندازی دبیرخانه شورای فرهنگ روستا و عشایر در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرخنده با بیان اینکه تا کنون فعالیت ها و اقدامات مطلوبی در حوزه فرهنگ و هنر روستا و عشایر به انجام رسیده، اظهار کرد: به منظور انسجام هر چه بهتر این فعالیت ها، تشکیل دبیرخانه شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر ضرورت داشت.

فرخنده با اشاره به اینکه جمعیت قابل توجهی از خراسان شمالی ساکن روستا هستند، تصریح کرد: در این رابطه باید توجه بیشتری به روستا داشته باشیم و فعالیت های مثمرثمری در روستا ها برگزار کنیم.

وی هدف اصلی از تشکیل دبیرخانه شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر را شناسایی استعدادهای هنری در روستا، آکادمی های سیارهنری و بهره مندی از تجربیات افراد فعال در حوزه فرهنگ و هنر برشمرد.

وی با بیان اینکه باید در بخش های مختلف فرهنگی و هنری خدمات بهتری را در روستاها، ارائه دهیم، به بحث عدالت فرهنگی در برگزاری جشنواره های استانی با محوریت شهرستان ها اشاره کرد و افزود: در این رابطه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یک قدم رو به جلو بوده و تداوم و انسجام این مهم نیازمند این است که بتوانیم با برنامه ریزی هر چه بهتر فعالیت ها را در روستاها و با استفاده از ظرفیت حداکثری مردم برگزار کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی، آکادمی های سیار، راه اندازی سینما سیار، اجرای تئاترهای خیابانی در روستاها و... را از اهم برنامه های دبیرخانه شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر برشمرد و اظهار کرد: باید این برنامه ها به نحو مطلوبی در روستاها تسری یابد.