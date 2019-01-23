واکسیناسیون ۴۰هزار کودک چابهاری توسط ۲۰۰ تیم عملیاتی انجام می شود

مسعود اعلایی در گفت و گو یا خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرحله اول واکسیناسیون فلج اطفال از ششم بهمن ماه آغاز و تا نهم ادامه دارد و مرحله دوم آن نیز از چهارم تا هفتم اسفند انجام می شود.
وی افزود: در عملیات واکسیناسیون بهمن ماه ۲۰۰ تیم عملیاتی به همراه ۲۵ ناظر شهرستانی به واکسیناسیون کودکان زیر ۵ سال در شهرستان چابهار می پردازند.
سرپرست شبکه بهداشت چابهار ادامه داد: قطعا همه ما برای فرهنگ سازی و آموزش در حوزه سلامت نیاز به همکاری سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت به منظور دستیابی به سلامت پایدار داریم.
وی بیان داشت: امیدواریم با استفاده از ظرفیت های خوب سازمان های مردم نهاد و خیرین نیکوکار بتوانیم در فرهنگ سازی و ارتقاء سطح سلامت شهرستان چابهار موفق باشیم.
وی تاکید کرد: درکنار این عوامل باید مردم را توانمند کنیم که بتوانند خود مراقبتی داشته باشند و گرفتار بیماری ها نشوند، چرا که ۷۰ درصد علت مرگ و میر ها در کشور ما در اثر بیماری های غیرواگیر است.
اعلایی تصریح کرد: شبکه بهداشت شهرستان چابهار از انجام هیچگونه خدمتی در راستای فعالیت سمنها دریغ نمیکند و در راستای کمکرسانی به این مجموعهها در راستای کاهش مشکلات جامعه اعلام آمادگی میکنیم.
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