واکسیناسیون ۴۰هزار کودک چابهاری توسط ۲۰۰ تیم عملیاتی انجام می شود

مسعود اعلایی در گفت و گو یا خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرحله اول واکسیناسیون فلج اطفال از ششم بهمن ماه آغاز و تا نهم ادامه دارد و مرحله دوم آن نیز از چهارم تا هفتم اسفند انجام می شود.

وی افزود: در عملیات واکسیناسیون بهمن ماه ۲۰۰ تیم عملیاتی به همراه ۲۵ ناظر شهرستانی به واکسیناسیون کودکان زیر ۵ سال در شهرستان چابهار می پردازند.

سرپرست شبکه بهداشت چابهار ادامه داد: قطعا همه ما برای فرهنگ سازی و آموزش در حوزه سلامت نیاز به همکاری سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت به منظور دستیابی به سلامت پایدار داریم.

وی بیان داشت: امیدواریم با استفاده از ظرفیت های خوب سازمان های مردم نهاد و خیرین نیکوکار بتوانیم در فرهنگ سازی و ارتقاء سطح سلامت شهرستان چابهار موفق باشیم.

وی تاکید کرد: درکنار این عوامل باید مردم را توانمند کنیم که بتوانند خود مراقبتی داشته باشند و گرفتار بیماری ها نشوند، چرا که ۷۰ درصد علت مرگ و میر ها در کشور ما در اثر بیماری های غیرواگیر است.

اعلایی تصریح کرد: شبکه بهداشت شهرستان چابهار از انجام هیچ‌گونه خدمتی در راستای فعالیت سمن‌ها دریغ نمی‌کند و در راستای کمک‌رسانی به این مجموعه‌ها در راستای کاهش مشکلات جامعه اعلام آمادگی می‌کنیم.