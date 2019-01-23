کاپیتان چطور از تیم ملی اسکی خط خورد/ پای نفر سوم در میان است؟

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرا کمی تکراری به نظر می رسد، حسین ساوه شمشکی که مدتی است از برخی بی برنامگی ها در فدراسیون اسکی گلایه دارد و انتقاد می کند در اعزام های مهم و حساس حذف می شود. نمونه آن المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی بود که به گفته وی فدراسیون هیچ تلاشی برای کسب سهمیه بیشتر انجام نداد و عملا او فرصت حضور در سومین دوره المپیک زندگی ورزشی اش را از دست داد.

ساوه شمشکی که مدتی به دلیل مصدومیت فرصت حضور در نخستین دوره های انتخابی مسابقات قهرمانی جهان را از دست داده بود امیدوار بود با توجه به پوئن فیز(امتیاز جهانی) بالای خود بتواند نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کند. وی در چند رقابت انتخابی پایانی شرکت و نتایج خوبی هم کسب کرد اما در پایان از ترکیب تیم ملی اسکی خط خورد.

کلهر: طبق مصوبه کمیته فنی ساوه شمشکی در ترکیب تیم قرار نگرفت

باقر کلهر سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خط خوردن نام ساوه شمشکی از ترکیب تیم ملی گفت: طبق مصوبه کمیته فنی فدراسیون قرار شد تا اسکی بازان برای حضور در قهرمانی جهان در ۱۰ مانش مارپیچ بزرگ و ۱۰ مانش مارپیچ کوچک و سه مسابقه بین المللی داخل کشور شرکت کنند و در مجموع مسافران سوئد مشخص شوند. ساوه شمشکی به دلیل مصدومیت در ۱۶ مانش حضور نداشت و امتیاز وی به ۴ نفری که هم اکنون در ترکیب تیم قرار گرفته اند نمی رسد. درست است که وی در بین دو نفر اول اسکی ایران است اما در این مصوبه ای که کمیته فنی نوشته است نتوانست در چارچوب تیم قرار بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به پوئن فیز ساوه شمشکی و اینکه وی به دلیل مصدومیت ناچار به عدم شرکت در برخی انتخابی ها شد و استثنایی برایش قائل نمی شوید گفت: اسکی فقط قهرمانی دنیا نیست. ما باز هم مسابقه و اردو داریم. من نمی توانستم به کسی که ۴۳ روز در اردو بوده است بگویم شما نیا و ساوه شمشکی را جایگزین کنم.

رئیس کمیته فنی: ۷۰ درصد اختیار انتخاب تیم ملی با سرمربی تیم بود

در این میان موسی ساوه شمشکی رئیس کمیته فنی ضمن اشاره به جلسه کمیته فنی گفت: ما ۷۰ درصد اختیار را به سرمربی دادیم و ۳۰ درصد نیز با توجه به رقابتهای انتخابی و بین المللی بود. همه اختیارات با کادر فنی تیم ملی است و اگر حالا هم هر تصمیمی بگیرند ما هیچ مشکلی نداریم.

آیا عامل سوم در خط زدن نام ساوه شمشکی دخیل بود؟

با این حساب که کمیته فنی و سرمربی تیم هریک خود را از دخالت مستقیم در خط خوردن نام ساوه شمشکی از ترکیب تیم اعزامی به قهرمانی جهان مبرا می دانند این سوال پیش می آید که آیا عامل سومی در حذف نام کاپیتان تیم ملی وجود دارد؟

وی که حضور در المپیک زمستانی را از دست داده بود حالا در حسرت قهرمانی جهان هم می ماند و باید دید آیا در بازیهای آسیایی زمستاتی هم جایی در تیم ملی ندارد یا خیر!