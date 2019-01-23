به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضایی با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه رقابت‌های جام جهانی روسیه ۲۴ تا ۲۶ اسفندماه سال ۹۷ و مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا در مغولستان روزهای ۴ تا ۶ فروردین ماه سال ۹۸ برگزار می شود و اکثر نفرات ما هم در جام بین المللی تختی شرکت می کنند، برگزاری رقابت های انتخابی به سال آینده موکول شد.

وی ادامه داد: این تصمیم به این دلیل بود که در یک فاصله زمانی کوتاه کشتی گیر نمی تواند برای حضور در دو مسابقه مهم پیش رو دو بار وزن کم کند و تصمیم گرفتیم تا نفرات منتخب برای حضور در جام جهانی روسیه و قهرمانی آسیا را از میان کشتی گیران حاضر در رقابت های بین المللی جام تختی انتخاب کنیم.

نایب قهرمان المپیک تصریح کرد: پس از جام تختی در کرمانشاه، با توجه به اینکه قرار است در دو یا سه وزن در جام جهانی از کشتی گیران بزرگسال استفاده کنیم، بعد از جلسه با سرمربی تیم ملی بزرگسالان ترکیب تیم های ملی زیر ۲۳ سال برای حضور در روسیه و مغولستان را اعلام می کنیم.

دارنده مدال برنز جهان در پایان خاطرنشان کرد: مسابقات انتخابی برای شرکت در رقابت های زیر ۲۳ سال جهان در مجارستان به احتمال زیاد تیرماه سال آینده برگزار خواهد شد.

رقابت های کشتی زیر ۲۳ سال جهان روزهای ۶ تا ۱۲ آبان ماه سال ۹۸ در شهر بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد.