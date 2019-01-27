بازرگانی در صدر اعتبارات هزینه ای اموراقتصادی/ سهم یک درصدی تعاون

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۹۸ که در حال چکش کاری در مجلس است، اعتبارات هزینه ای بخش های مختلف تعیین شده است که در این بین بخش امور اقتصادی ۲.۲ درصد از مجموع اعتبارات هزینه ای امور ۱۰ گانه را به خود اختصاص داده است. این امر مشتمل بر ۱۰ فصل است که از این میان فصل بازرگانی با ۲۹ درصد و فصل تعاون با یک درصد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اعتبارات هستند.

از سرجمع اعتبارات هزینه ای امور اقتصادی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای بالاترین سهم در میان دستگاه های اجرایی فعال هستند.

نمودار زیر مجموع اعتبارات هزینه ای فصول مختلف را نشان می دهد.

در این بین، زیر مجموعه های فصول اقتصادی نیز در لایحه بودجه به تفکیک مشخص شده است که در این راستا، سهم دستگاه های دریافت کننده اعتبار در فصل انرژی برای سازمان انرژی اتمی، وزارت نفت و وزارت نیرو به ترتیب ۶۴.۷، ۰ و ۳۵.۳ درصد پیش بینی شده است.

سهم دستگاه های دریافت کننده اعتبار در فصل صنعت و معدن برای وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به ترتیب ۵۶ درصد، ۳۲.۱ درصد، ۷.۳ درصد، ۳.۴ درصد و ۱.۲ درصد است.

همچنین سهم دستگاه های دریافت کننده اعتبار در فصل بازرگانی که گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سایر می شود به ترتیب ۳۸.۲ درصد، ۳۲.۵ درصد، ۲۴.۲ درصد، ۳.۷ درصد و ۱.۴ درصد پیش بینی شده است.

سهم دستگاه های دریافت کننده اعتبار در فصل کشاورزی و منابع طبیعی برای وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، سازمان شیلات ایران و شرکت شهرک های کشاورزی به ترتیب ۳۸.۵ درصد، ۱۹.۵ درصد، ۱۷.۸ درصد، ۱۵.۱ درصد، ۴.۶ درصد، ۳.۸ درصد و ۰.۷ درصد تعیین شده است.

همچنین سهم دستگاه های دریافت کننده اعتبار در فصل تحقیق و توسعه امور اقتصادی برای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت نفت، موسسه رازی، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ملی استاندارد، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به ترتیب ۶۹.۷ درصد، ۸.۷ درصد، ۶.۲ درصد، ۵.۸ درصد، ۴.۵ درصد، ۱.۸ درصد، ۱.۴ درصد، ۱.۴ درصد و ۰.۴ درصد پیش بینی شده است.

گفتنی است؛ بخش مربوط به اعتبارات هزینه ای در بودجه مربوط به حفظ و نگهداری ظرفیت‌های ایجاد شده توسط دولت می‌شود و هزینه‌های نگهداری از ظرفیت‌های موجود را در قالب هزینه جبران خدمات کارکنان، استفاده از کالا و خدمات، هزینه‌های اموال و دارایی، یارانه، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌های تامین و هزینه‌های اعمال حاکمیت و استقرار نظام را تامین می‌کند. اعتبارات هزینه‌ای عموماْ از محل درآمدهای عمومی تامین می‌شود.