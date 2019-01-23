مردم برای طب سنتی از متخصصان دانشگاهی استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دارابی صبح چهارشنبه در همایش ملی طب سنتی ایرانی که در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد اظهار کرد: اگر قرار باشد طب سنتی جایگاهی در کشور داشته باشد، قطعا باید در زمینه طب مدرن باشد.

وی افزود: مردم نیز باید به این آگاهی و فرهنگ برسند که خدمات طب سنتی را از مسیر آکادمیک و علمی آن به دست بیاورند و اگر راهی به جز این انتخاب شود بیشترین آسیب متوجه خود مردم خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: متاسفانه حوزه سلامت، حوزه پر سود و منفعتی است و افرادی که علاقه به مال اندوزی دارند در این حوزه وارد می شوند، چه علمی باشد چه غیر علمی و سلامت مردم برای این افراد مهم نیست.

دارابی خاطرنشان کرد: در طب سنتی هم این فرآیند اتفاق می افتد و افراد سوار بر موجی به نام طب سنتی می شنود اما باید توجه داشت که در اسلام چیزی به نام طب اسلامی وجود ندارد اما امروزه شاهد این هستیم که طب اسلامی در در ارکان مختلف جامعه حضور پیدا کرده است و ما باید این تضاد را برای مردم رفع کنیم.

وی تصریح کرد: از سال ۹۳ طب سنتی و مکمل وارد حوزه بسیار گسترده ای شده و سعی کرده ایم به این حوزه توجه ویژه ای شود.