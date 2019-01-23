نهادها و ادارات گناوه دستاوردهای چهل ساله را به مردم اعلام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاکنژاد صبح چهارشنبه در نشست ستاد دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی گفت: دهه مبارک فجر امسال در شهرستان گناوه که تقارن با ۴۰ سالگی عمر انقلاب دارد هر چه باشکوه تر برگزار خواهد شد و همچنین برنامه های دهه فجر با ریاست حجت الاسلام عبدالهادی رکنی حسینی امام جمعه این شهرستان بهتر از سال های قبل انجام می شود.

وی افزود: مسئولان ادارات و نهادها عملکرد برجسته حوزه های خود را در ۴۰ سال عمر انقلاب بویژه دولت تدبیر و امید به خبرنگاران ارائه تا به مردم بازگو کنند.

اسکندر احمدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه نیز گفت: به حول قوه الهی چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را جشن خواهیم گرفت و امسال نیز مانند سال‌های گذشته و به صورت باشکوه تر آن را برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: در دهه مبارک فجر بسیاری از برنامه‌های مطلوب و خوب این ایام متعلق و مرتبط به آموزش و پرورش است و ما نیز در تلاش هستیم که هرچه بهتر این مراسمات را برگزار کنیم.

احمدی اظهار داشت: به دلیل تقارن ایام فاطمیه و دهه مبارک فجر برنامه ها را طوری اجرا خواهیم کرد که شأن و منزلت هر دو ایام رعایت شود.

وی تصریح کرد: دهه مبارک فجر فرصت مناسبی است که دانش آموزان در زمینه های فرهنگی و ورزشی حضور یابند و خستگی امتحانات را از تن خارج کنند.

مدیر آموزش و پرورش گناوه بیان داشت: در دهه مبارک فجر به صورت روزانه برنامه های متنوعی مانند نمایشگاه دستاوردهای انقلاب، تقدیر از کنکوری ها و برترین های جشنواره خوارزمی، افتتاحیه دارالقرآن، اعزام راهیان نور پسر در مقطع متوسطه دوم، زنگ انقلاب اسلامی، عزاداری شهادت حضرت فاطمه در تمامی مدارس، نمایشگاه مهارت آموزی دانش آموزان هنرستان دخترانه هاجر، جشنواره غذایی دانش آموزان، مسابقات فرهنگی ورزشی ویژه فرهنگیان و دانش آموزان و حضور روحانیون از قم در مدارس شهرستان به منظور بیان دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب و انتقال آن به نوجوانان و جوانان در سطح مدارس را خواهیم داشت.