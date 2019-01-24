۴۱۰۰ حلقه چاه مجاز در استان همدان به کنتور هوشمند آب و برق مجهزشد

منصور ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح تعادل بخشی تاکنون ۳ هزار و ۳۲۶ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان مسدود شده است، اظهارداشت: با انسداد این تعداد چاه غیرمجاز از برداشت بیش از ۲۵۲ میلیون متر مکعب آب در منابع زیرزمینی جلوگیری شد.

وی بابیان اینکه شهرستان کبودرآهنگ با یک هزار و ۲۰ حلقه چاه مسدود شده بیشترین آمار را در این موضوع به خود اختصاص داده است، گفت: تعهد استان همدان برای سالجاری در زمینه پر کردن چاه های غیرمجاز انسداد ۵۳۰ حلقه چاه است.

ستوده با بیان اینکه شهرستان رزن نیز با ۶۳۴ حلقه چاه مسدود شده در رتبه بعدی انسداد چاه های غیرمجاز قرار دارد، افزود: بیشترین چاه های غیرمجاز در این دو شهرستان واقع بود.

وی گفت: از ابتدای سالجاری نیز تاکنون با پر کردن ۵۸۹ حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان به میزان بیش از ۲۷ میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است.

ستوده همچنین بابیان اینکه در راستای صرفه جویی در مصرف آب تاکنون ۴ هزار و ۱۰۳ حلقه چاه مجاز در استان همدان به کنتور هوشمند آب و برق مجهز شده است، گفت: با اجرای طرح تعادل بخشی در استان و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز شاهد کاهش روند افت سطح آب زیرزمینی در بعضی از دشت ها و همچنین بالا آمدن سطح آب در دشتهای دیگر هستیم.

وی همچنین از همکاری بخش خصوصی در بخش آب استان همدان سخن گفت و افزود: بخش خصوصی در بخش آب استان همدان ۳۸۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام داده است.