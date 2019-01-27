خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- عبدالحمید بیاتی: تصمیمی که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در اواخر سال ۲۰۱۸ برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از سوریه گرفت با واکنش های زیادی همراه شد.

از یک سو نیروهای کرد سوری مورد حمایت آمریکا از تصمیم ترامپ شوکه شدند و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی و دیگر متحدان منطقه ای واشنگتن نگرانی خود را از وضعیت سوریه در دوران پس از خروج نظامیان آمریکایی ابراز داشتند.

این وضعیت در حالی است که گزارش های ارسالی از سوریه از آن حکایت دارد که آمریکا هنوز هیچ اقدامی را برای خارج کردن نیروهای خود از سوریه انجام نداده اما با این وجود فرانسه تحرکاتی را برای حضور در مناطق کردنشین سوریه آغاز کرده است.

در خصوص این مسائل از «آرن منسونی» از نامزدهای کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۸، و نامزد سنای آمریکا در سال ۲۰۱۶ پرسشی را در خصوص سیاست آمریکا در سوریه مطرح کردیم. منسونی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ کمیسر ایالتی حزب دموکرات بوده است.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

*پس از اعلام تصمیم آمریکا برای خارج کردن نظامیان این کشور از سوریه، شاهد نوعی تغییر در استراتژی نظامی اسرائیل در قبال سوریه هستیم. شما این تغییرات را با توجه به تصمیم دونالد ترامپ برای پایان دادن به حضور نظامیان آمریکایی در سوریه چطور ارزیابی می کنید؟ آیا کاخ سفید به اهداف خود در این کشور (سوریه) رسیده است؟

اگر جنگ سوریه را نیابتی بدانیم شاهد افزایش تنش ها میان طرفین درگیری هستیم. اسرائیل اکنون به صراحت اعلام می کند که مواضع ایران را در سوریه هدف قرار داده و این در حالی است که ایران و سوریه از متحدان قدیمی یکدیگر محسوب می شوند.

در خصوص اهداف آمریکا در سوریه باید گفت که هدف آمریکا از حضور در سوریه ریشه کن کردن داعش نبود. آمریکائی ها آنجا بودند تا اسد را کنار بگذارند و ایران را محدود کنند. این جنگ (جنگ سوریه) یک جنگ تحمیلی نیست و متحدان آمریکا در حال حمایت از القاعده در سوریه و یمن هستند.

* اگر اینگونه باشد که هدف اصلی آمریکا کنار گذاشتن اسد و محدود کردن ایران بوده چرا ترامپ تصمیم به خارج کردن نظامیان آمریکایی از سوریه گرفته است؟

آیا ما این کار (ترک سوریه) را انجام داده ایم؟ آمریکا همچنان سوریه را بمباران می کند. تعدادی از نیروهای ویژه آمریکایی در سوریه خواهند ماند و متحدان اصلاح شده آمریکا و شورشیان میانه رو نیز جانب آمریکا را دارند.