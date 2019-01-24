وجود ۴۵ مدرسه کانکسی در گلستان/ لزوم مشارکت خیران

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- اعظم محبی: استفاده از کانکس به جای ساختمان یکی از مشکلات اساسی و مهم برخی از مدارس در روستاها و شهرهای کشور است؛ مشکلی که گلستان هم از آن بی نصیب نمانده.

کانکس یک سازه آهنیست با چند پنجره کوچک که زمستان‌ها به شدت سرد و تابستان‌ها هم بسیار طاقت فرسا است و به همین جهت استفاده از آن تنها به صورت مقطعی می تواند، جوابگو باشد؛ با این حال شاهدیم برخی دانش آموزان به طور طولانی مدت، در این سازه های فلزی تحصیل می کنند.

در گلستان هم هستند دانش آموزانی که در این مدارس کوچک و آهنی با مشقت و سختی های زمانه تحصیل می کنند تا شاید بتوانند در آینده نقش سازنده ای در جامعه خود داشته باشند.

هر چند در سنوات اخیر کلاس های آهنی جای خود را به مدارس استاندارد داده اما باز هم برخی از روستاها و شهرها نیازمند مشارکت خیران برای ساخت مدرسه استاندارد است تا دانش آموزان بتوانند با برخورداری از امکانات آموزشی مناسب راه پیشرفت را به خوبی طی کنند.

۴۵ مدرسه کانکسی در گلستان وجود دارد

در این خصوص مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: ۹۲ مدرسه کانکسی در استان داشتیم که ۴۵ مدرسه با شروع تحویل مدارس سال ۹۷ جمع آوری شد.

یاسر لیوانی افزود: برنامه داریم که کانکس های ۴۵ مدرسه باقیمانده را هم جمع آوری کنیم و البته عشایری بودن برخی از نقاط و کم بودن تعداد دانش آموزان ممکن است این اجازه را به ما ندهد.

وی گفت: در آمار ما، کانکس هایی که مدارس آن ها هم در حال ساخت است، آمده بنابراین با بهره برداری از این پروژه ها آمار مدارس کانکسی ما کاهش می یابد.

لیوانی گفت: دو مدرسه خشت و گلی در استان یکی در گنبدکاووس و دیگری در مراوه تپه داریم که کار عمرانی یکی شروع شده و دیگری هم باید مشکل زمینش برطرف شود تا آن کلنگ ان هم زده شود.

ناچار به استفاده از کانکس در برخی مناطق هستیم

مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان هم در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در ۷۲ مدرسه استان کانکس داریم که در برخی از این مدارس تعداد دانش آموزان آن کمتر از ۱۰ نفر است.

بیشترین مدارس کانکسی در گنبدکاووس با ۱۵ مورد (عشایری و روستا) وجود دارد و دلیل آن مهاجرت و کوچ زیاد است احسان گوهری راد اظهار کرد: هزینه کردن برای روستایی که وضعیت این چنینی دارد و یا عشایری است و برای سال آینده ممکن است دانش آموز دیگری نباشد، ظلم کردن به سایر مدارس است.

وی بیان کرد: در این مدارس با این وضعیت از کانکس استفاده می کنیم و تمام تلاش ما این است که کانکس هایی که استفاده می شود، استاندارد باشد.

گوهری راد با بیان این که این کانکس ها در برابر آتش سوزی ایمن هستند، ادامه داد: از این کانکس ها به عنوان کلاس های پیش ساخته نام برده می شود.

وی با بیان این که کانکس ها وسایل گرمازا و سرمازا ایمن دارند، افزود: تعدادی مدارس کانکسی داریم که مدارس اصلی آن ها در حال ساخت است و تا زمانی که کار ساخت مدرسه به پایان نرسیده، دانش آموزان در کانکس تحصیل می کنند.

۱۷۸۰ دانش آموز در کانکس تحصیل می کنند

مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: کل دانش آموزان گلستانی که در این مدارس درس می خوانند هزار و ۷۸۰ نفر است که البته این آمار برابر کل دانش آموزان یک مدرسه است و ممکن است بخشی از دانش آموزان در کلاس عادی تحصیل کنند.

گوهری راد تصریح کرد: ممکن است مدرسه ای تنها یک کلاس آن کانکسی باشد زیرا زمان ساخت دو کلاسه ساخته شده و اکنون نمی توان به آن کلاس دیگری اضافه کرد.

وی افزود: البته برخی از مدیران دفتر مدرسه را به کانکس منتقل کرده و دانش آموزان در فضای دفتر تحصیل می کنند.

گوهری راد اظهار کرد: بیشترین مدارس کانکسی در گنبدکاووس با ۱۵ مورد (عشایری و روستا) وجود دارد و دلیل آن مهاجرت و کوچ زیاد است.

وی گفت: در شهرستان های کلاله (۶ مورد)، مراوه تپه، گالیکش، آق قلا، آزادشهر، رامیان، بندرترکمن (۳ مورد) نگین شهر، گمیشان، بندرگز، گنبدکاووس، مینودشت مدرسه کانکسی وجود دارد.

۵ مدرسه کانکسی در گرگان وجود دارد

گوهری راد تصریح کرد: در گرگان پنج مدرسه کانکسی وجود دارد که یکی از آن ها در روستای نومل است. مدرسه روستای نومل امسال افتتاح شد اما به خاطر مهاجرت اتباع یک کانکس هم اکنون به آن اضافه شده است.

اگر دولت به‌تنهایی فرایند نوسازی و ساخت مدارس را در دست بگیرد، بسیار زمانبر خواهد بود وی تصریح کرد: در انجیراب یک مدرسه دوشیفتی به نام «شهید مفتح» و «اردیبهشت» وجود دارد. این مدرسه ۱۲ کلاسه است و به دلیل افزایش تعداد دانش آموز یک کانکس به آن اضافه شده است.

گوهری راد تأکید کرد: مدرسه علی مدنی در شهرک امام (ره) هم به دلیل تراکم دانش آموز یک کانکس دارد.

به گزارش خبرنگار مهر درست که ساخت مدرسه از وظایف دولت است اما اگر دولت به‌تنهایی فرایند نوسازی و ساخت مدارس را در دست بگیرد، بسیار زمانبر خواهد بود بنابراین کمک مردم، بخش‌خصوصی و خیران مدرسه‌ساز همواره نیاز است.

کمک خیران به امر نگهداری از مدارس هم بسیار قابل توجه است زیرا این مدارس در صورت عدم نگهداری ممکن است زودتر از موعد فرسوده و غیرقابل استفاده شوند بنابراین نیکوکاران باید در نگهداری مدارس هم مشارکت داشته باشند.

احداث مدارس جدید و بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی فعلی و ایجاد فضایی شاد با امکانات مناسب از مهم ترین دغدغه های مسئولان گلستان است اما تراژدی مدارس فرسوده و نبود فضای آموزشی مناسب در این استان را پایانی نیست و باید راه حل ضربتی برای جذب اعتبار برای جبران کمبودها اندیشید و از ظرفیت خیران و سایر نهادها غافل نماند.