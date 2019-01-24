علی لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید بگویم تیم فوتبال قطر در جام ملتهای آسیا همه را شگفت زده کرد. با این که از این تیم انتظار نمی رفت در بین مدعیان قهرمانی باشد، اما با ارائه فوتبالی مدرن خودش را در بین مدعیان قرار داد.

مهاجم سابق تیم ملی کشورمان بیان داشت: باوجود تیمهای قدرتمندی مثل قطر، کره جنوبی و ژاپن در بین ۸ تیم برتر آسیا، انتظار ما این است که تیم ملی ایران حتما قهرمان این جام شود. ایران همه ظرفیت های لازم برای قهرمانی را دارد و نتیجه‌ای کمتر از قهرمانی راضی کننده نیست.

وی اضافه کرد: کی‌روش هشت سال است بعنوان سرمربی با فوتبال ایران کار می‌کند و این برای خودش در فوتبال ایران یک رکورد محسوب می شود. هیچ کدام از تیم های دیگر آسیایی هم مربی ندارند که به اندازه کی‌روش با تیم‌های شان کار کرده باشد. کی روش هم که مربی بزرگی است و با تیم های بزرگ دنیا کار کرده و نتیجه گرفته است. تیم ایران هم سرشار از بازیکنان خوب و باتجربه‌ای است که حضور در میادین مهم را بارها تجربه کرده‌اند. همه این ها باعث می شود تا انتظار از این تیم در حد قهرمانی بالا برود.

لطیفی گفت: تاریخ فوتبال ما به یاد ندارد تیمی داشته باشیم با این استحکام دفاعی و این انسجام بالا. همیشه تیم‌های ملی ما از دفاع ضعیف رنج برده‌اند و کی روش این ضعف را به خوبی برطرف کرده است. سالهاست که فوتبال ما در ساختار دفاعی به بلوغ و به استانداردهای بالای جهانی رسیده است.

مهاجم سابق تیم ملی کشورمان بیان داشت: جنگ اصلی را در بازی ایران و چین، مربیان دو تیم انجام می‌دهند. چین از یک مربی بزرگ با تجربه مثل لیپی بهره می برد و ایران هم که کی‌روش را دارد. کی‌روش در بازیهای گذشته مربیان کوچکتر از خودش را به خوبی تحت تاثیر قرار داده است. اما مارچلو لیپی بسیار بزرگتر و باتجربه تر و با هوش تر از مربیانی است که تاکنون با تیمهای آنها بازی کرده‌ایم.

وی بیان داشت: شاید روی نیمکت از نظر تجربه لیپی نسبت به کی‌روش برتری داشته باشد، اما ما بازیکنانی بسیار بزرگتر از بازیکنان چین داریم و این باعث می‌شود کفه ترازو در مجموع به نفع ایران سنگینی کند.