«ترور علیه تروریسم» بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب« ترور علیه تروریسم» با حضور فؤاد حبیبی و عادل مشایخی از سوی نشر نی برگزار می شود.

کتاب «ترور علیه تروریسم» آزادی یا مرگ در انقلاب فرانسه اثر «سوفی وانیچ» با ترجمه «فؤاد حبیبی» توسط نشر نی منتشر شده است. این کتاب با پیشگفتاری از اسلاوی ژیژک، به انضمام گفتارهایی از سن ژوست، مارا و روبسپیر تالیف شده است.

در معرفی این کتاب چنین آمده است؛ «خواننده باید، بدون ترس‌ها و تابوهای ایدئولوژیک، به موضوع کتاب حاضر ــ ترور و تروریسم بنگرد، نه‌فقط به‌عنوان قسمی مشارکت، تعیین‌کننده در تاریخ جنبش‌هایِ رهایی‌بخش، بلکه همچنین به‌مثابه تأملی درباره‌ی مخمصه‌ی امروزینمان. از موضوع این کتاب نهراسید؛ هراسی که مانع از مواجهه‌ی شما با چنین موضوعی می‌شود، چیزی نیست جز هراس از آزادی و هراس از بهایی که باید برای دست‌یابی به آزادی بپردازیم»

این نشست دوشنبه ۸ بهمن از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹ در انتشارات نی، واقع در خیابان فاطمی، خیابان رهی معیری، نبش خیابان فکوری، پلاک ۲۰ برگزار خواهد شد.

ورود برای عموم آزاد است.