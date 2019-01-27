وزیر ورزش پاسخگوی مشکلات استقلال باشد/ مدیریت قبل به تیم لطمه زد

شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیلش از شرایط آبی پوشان در آستانه شروع مجدد رقابتهای لیگ برتر به مشکلات مالی که گریبان این تیم را گرفته اشاره کرد و گفت: متاسفانه مشکلات مالی استقلال حل شدنی نیست و همه منتظرند ببینند این اتفاق کی صورت می گیرد. مدیریت گذشته به تیم ضربه بدی زد و با پیش‌خور کردن پول های اسپانسر دست استقلال برای این فصل خالی ماند. البته مدیریت جدید هم تلاش زیادی از خود به خرج داده اما متاسفانه مشکلات همچنان پابرجاست.

پیشکسوت استقلال با انتقاد از عملکرد وزیر ورزش در مورد شرایط آبی پوشان گفت: مدیرعامل را مردم انتخاب نمی کنند بلکه این وزارت ورزش است که انتخاب نهایی را انجام می دهد. بنابراین حالا باید وزیر پاسخگوی مشکلات استقلال و میلیون ها هوادار این تیم باشد. این تیم چند روز آینده باید در لیگ برتر و پس از آن لیگ قهرمانان آسیا حضوری پرقدرت داشته باشد اما متاسفانه آبی پوشان عملکرد خوبی در نقل و انتقالات نداشتند و اتفاق بدتر این است که چند بازیکن این تیم هم مصدوم شده اند. مرتضی آقاخان و همام طارق دچار مصدومیت شده و مطمئناً خیلی زود نمی توانند استقلال را همراهی کنند. بنابراین نیاز است وزیر ورزش برای حل مشکلات استقلال ورود کند و اجازه ندهد بلایی بدتر از این بر سر آبی پوشان بیاید.

وی تاکید کرد: مگر می شود یک باشگاه مردمی با این همه هوادار به چنین روزی بیفتد. تا کی باید هواداران از این موضوع رنج ببرند و شاهد ضعیف شدن تیمشان باشند. امیدوارم مسئولان ورزش همانطور که برای دیگر تیم وابسته به وزارتخانه تلاش می کنند، برای استقلال هم این کار را انجام دهند.

پیشکسوت استقلال در ادامه گفت: با این شرایط و با شروع لیگ سکوها ملتهب می شود و نباید انتظار داشت که هواداران علیه مدیران ورزشی و باشگاه شعار ندهند. تماشاگرانی که در سرما و گرما کنار تیمشان هستند، دوست ندارند استقلال به راحتی نتایج خود را به دلیل سهل انگاری مسئولان ورزش کشور از دست بدهد. پس باید همه مسئولان دست به دست هم دهند تا شاهد اتفاقاتی خوب در استقلال باشیم.

بیانی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا با این شرایط امیدی به این استقلال خواهید داشت یا خیر، گفت: متاسفانه اگرچه همه به زندگی امیدوار هستیم، ولی شرایط استقلال بسیار سخت است و اگر با همین روند ادامه دهد هیچ امیدی به موفقیت آبی پوشان در لیگ قهرمانان و لیگ برتر وجود ندارد.