به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر والیبال روز پنج شنبه با برگزاری سه دیدار به پایان خواهد رسید. دو تیم پیکان تهران و ذوب آهن اصفهان نیز که با تعداد برد و امتیاز برابر به ترتیب در رده اول و دوم جدول رده بندی قرار دارند برای قهرمانی در لیگ مقابل حریفانشان قرار خواهند گرفت.

سرمربی تیم والیبال بانوان پیکان در گفتگو با خبرنگار مهر پیش از آخرین دیدارِ رقابت‌های سوپر لیگ در فصل جاری گفت: در آخرین بازی خود مقابل تیم امید ایران قرار می‌گیریم که بازی سختی نیست اما برای تیم ما به دلیل کسب امتیاز بسیار اهمیت دارد چون با تیم ذوب آهن اصفهان در امتیاز و تعداد برد کاملا برابر هستیم. البته ذوب آهن نیز فردا با نامی نو دیدار خواهد داشت و نتیجه آن بازی نیز مهم است. پس از پایان دیدار این دو تیم تکلیف قهرمان مشخص خواهد شد.

میترا شعبانیان در ادامه درباره سطح کیفی رقابت‌های لیگ افزود: اگر بخواهیم رقابتهای لیگ داخلی را مقایسه کنیم برخی از تیم‌ها مانند شهرداری سمنان و امیدایران بازیکنان جوان و با انگیزه‌ای در اختیار دارند که اگر به آنها بها داده شود آینده خوبی خواهند داشت. در کل رقابت‌های لیگ کمکی به تیم ملی نمی تواند کند چون سطح مسابقات آسیایی بسیار بالا رفته است، تیمی مانند اندونزی نیز بسیار قوی شده است چرا که لیگ قوی و بازیکنان خوبی دارد و برنامه ریزی خوبی دارد.

وی تاکید کرد: حریفان همه در حال رشد و پیشرفت هستند و باید فکر اساسی کرد. با افزایش تعداد تیم‌های لیگ برتری و برگزاری دو بازی در یک هفته می توانیم به بالا بردن سطح کیفی رقابت‌ها کمک کنیم و در نهایت به تیم ملی نیز کمک خواهد شد.

شعبانیان در پایان گفت: امیدوارم با حضور زبردست در سمت نایب رئیسی بانوان با توجه به اینکه شناخت کافی دارد اتفاقات خوبی رخ دهد و همه با کمک هم بتوانیم به برگزاری رقابت های بهتر لیگ کمک کنیم.