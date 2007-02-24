هزینه اکتشاف ذخایر عظیم معدنی باید افزایش یابد

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال جاری پنج میلیارد تومان برای خرید دستگاه جدید حفاری مولتی سیستم ، 700 میلیون تومان برای دستگاه ژئوفیزیک و پنج میلیارد تومان نیزهزینه اکتشاف کرده ایم.

اردشیرسعد محمدی افزود: درمجموع امسال بیش از10 میلیارد تومان هزینه برای اکتشاف صورت گرفته است که برای دستیابی به ذخایرعظیم جدید باید هزینه اکتشاف افزایش یابد.

وی ضمن ضروری خواندن اکتشاف درکشور، تصریح کرد: به عنوان مثال تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به 29 میلیون تن فولاد دست یابیم که این رقم یعنی نیازسالانه به 44 میلیون تن سنگ آهن زیرا که بدون مواد اولیه تحقق این اهداف امکان پذیرنخواهد بود.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تصریح کرد: دستیابی به اهداف برنامه چهارم درزمینه فولاد درگروی اکتشاف معادن جدید است و ایران نیزاز ظرفیت بالایی برای اکتشاف معدنی برخوردار است.

وی با تاکید برتسریع در اکتشافات در کشور، خاطرنشان کرد: تقاضا برای سنگ آهن ایران چه درداخل و چه درخارج بسیار زیاد است .

سعد محمدی عملیات راه اندازی کارخانه پتاس تا پایان امسال، عملیات کک سازی زرند تا تابستان 86، راه اندازی بلوک اصلی طبس در اوایل سال آینده، تجهیز وآماده سازی سرب و روی مهدی آباد تا پایان امسال، تولید طلا از معدن زرشوران از سال 86 را ار پروزه های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی برشمرد.

وی احداث کارخانه زغال شویی در شاهرود، راه اندازی گندله سازی اردکان و گل گهر در سال 86، راه اندازی خط 7/1 میلیون تنی چادرملو ، افزایش تولید سنگ آهن تا پایان برنامه چهارم به 12 میلیون تن، و افزایش تولید درگل گهر به 15 میلیون تن، چادرملو 10 میلیون تن و جلال آباد 3 میلیون تن را نیزاز پروزه های در دست اقدام این شرکت اعلام کرد.