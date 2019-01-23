اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران در دنیا مرهون خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مقدسی ظهر چهارشنبه در مراسم یادواره شهید خلبان «کوپال» و گرامیداشت شهدای پادگان مهندسی بروجرد که در سالن دکتر زرین کوب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در دین اسلام از صفت ذلت نهی شده است و مسلمان بودن با ذلت قابل جمع نیست.

وی افزود: جامعه ذلیل و وجود مسلمانان در این جامعه با یکدیگر تناقض دارد و به خاطر همین است که می گویند جامعه اسلامی باید عزتمند باشد.

جانشین فرماندهی پادگان مهندسی بروجرد تصریح کرد: مسلمانان باید با عزت و شرافت زندگی کنند و از امام حسین(ع) الگو بگیرند چرا که سخنان وی در واقعه کربلا هم عزت و شرافت و دوری از زندگی توام با ذلت بود.

سرهنگ مقدسی ادامه داد: شهدای دوران دفاع مقدس از امام حسین(ع) الگو گرفتند و متوجه شدند که برای رسیدن به عزت و شرافت راهی به جز شهادت نیست.

وی یادآور شد: اقتدار و قدرت امروز جمهوری اسلامی ایران در منطقه و دنیا مرهون رشادت ها و شجاعت رزمندگان و شهیدان دوران دفاع مقدس است.

سرهنگ ملک مطیعی همرزم شهید خلبان «کوپال» نیز در این مراسم ادامه داد: امروز ملت ایران در سایه خون شهیدان دوران دفاع مقدس زندگی می کنند و اگر در همه زمینه ها کم و کاستی مشاهده می شود باید از مسئولان بخواهیم که به طبقه محروم رسیدگی کنند.

وی افزود: نباید اجازه بدهیم سرسپردگان ترامپ به بازماندگان این شهدا خدشه وارد کنند.

همرزم شهید خلبان «کوپال» با اشاره به مقام شهید در قرآن کریم، تصریح کرد: مسلمانان پیرو حضرت علی(ع) بوده و شهادت افتخار آنها است و نباید اجازه داد که دشمنان بر ملت مسلمان تجاوز کنند.