«پ ن چی» را در فضای مجازی منتشر می کنیم/ انیمیشنی برای جامعه بهتر

به گزارش خبرنگار مهر، آزاده آبتین مدیر عامل موسسه آبتین رسانه هنر، تهیه کننده و کارگردان مجموعه انیمیشنی «پَ نَ چی» از انتشار نخستین قسمت این مجموعه از ابتدای بهمن ماه سال جاری در فضای مجازی خبر داد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجموعه «پ ن چی» مجموعه ای شاد و طنز محور است، افزود: این مجموعه که با هدف حضور و تاثیرگذاری در فضای مجازی در دست تولید است، می کوشد پیام های فرهنگی، اجتماعی، شهروندی و زیست محیطی را در قالب انیمیشن های کوتاه یک تا ۲ دقیقه ای در فضای مجازی به اشتراک بگذارد.

کارگردان مجموعه انیمیشنی «پ ن چی» عنوان کرد: در مجموعه «پ ن چی» شعر و طنز، وسیله ای برای تحقق اهداف بزرگتری است چنانچه علیرغم فضای شاد و طنز این مجموعه با نگاهی دقیق تر می توان «پ ن چی» را مجموعه عمیق دانست که ریشه در پژوهش های گسترده اجتماعی و زیست محیطی دارد.

وی با بیان اینکه آموزش های شهروندی، احترام به قانون و حقوق شهروندی، حفظ محیط زیست، اصلاح الگوهای مصرف آب و انرژی، ترویج فرهنگ مطالعه و تلاش برای متفاوت اندیشیدن از مهمترین اهداف مجموعه «پ ن چی» است، افزود: هدف غایی و نهایی مجموعه «پ ن چی» به مشارکت طلبیدن شهروندان در ایجاد جامعه بهتر و پویاتر است.

آبتین با تشریح محتوای نخستین قسمت از مجموعه انیمیشنی «پ ن چی» به بهره گیری از مشارکت های شهروندی در بازگشایی معابر برفی اشاره و اظهار کرد: قسمت نخست این مجموعه انیمیشنی از شنبه ۶ بهمن ماه در فضای مجازی منتشر می شود و پیرو آن به صورت هفتگی دیگر قسمت ها نیز در فضای مجازی بازتاب پیدا می کنند.

وی تجلیل از مقام پاکبان و ضرورت مشارکت شهروندان در پاکیزگی شهر، حفاظت از اموال عمومی، اصلاح الگوی مصرف آب، تفکیک از مبدا پسماند، توجه به فرهنگ ترافیکی و مواردی از این نوع را از مهمترین موضوع های انیمیشن های بعدی «پ ن چی» برشمرد و عنوان کرد: مجموعه «پ ن چی» قصد ندارد به عنوان یک معلم اخلاق برای مردم تعیین تکلیف کند بلکه هدف این مجموعه این است تا مانند آیینه ای چالش های پیش روی جامعه را با ابزار شعر و طنز به تصویر بکشد تا جامعه خود با قضاوت کنش های اجتماعی راه درست تری را انتخاب کنند.

این کارگردان از حضور ۶ کارکتر اصلی در مجموعه «پ ن چی» گفت و اظهار کرد: پنبه چی، ننه چی، پ ن چی، زن چی، نخود چی و خرَچی کارکترهای اصلی مجموعه انیمیشنی «پ ن چی» هستند اما ممکن است گاهی از وجود کارکترهای فرعی و مهمان نیز بهره گرفته شود.

وی افزود: امکان ساخت این مجموعه با کارکترهای کمتر نیز وجود داشت اما با توجه به چشم انداز بلندمدت مجموعه «پ ن چی» برای ساخت سریال بلند انیمیشنی برای شبکه های سیما یا شبکه نمایش خانگی و عرصه آن در قالب لوح های فشرده، تعدد کارکترها ضروری بود و البته این مساله می تواند تنوع بیشتری را نیز از نظر بصری و محتوایی برای مخاطب فراهم آورد هر چند که این موضوع تا حدی هزینه ها و فرآیند زمانی تولید را افزایش می دهد.

آبتین در پایان مطرح کرد: انیمیشن به عنوان یک رسانه کاربردی می تواند ضمن ایجاد کارآفرینی و اشتغال زایی، سهم شایانی در فرهنگسازی عمومی به عهده داشته باشد و این مقوله ای است که مسئولان باید با درک درست آن بستر حمایت از این صنعت نوپا را فراهم آورند.