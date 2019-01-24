به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی ایران و چین در حالی از مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا امشب به مصاف هم می روند که دو تیم تاکنون ۲۵ بار با یکدیگر بازی مستقیم داشته‌اند.

در این بازی‌ها ایران ۱۳ و چین ۵ بار پیروز شده‌اند و ۷ بار هم جدال دو تیم با نتیجه مساوی به پایان رسیده است. تیم ملی ایران در همه دیدارهای گذشته اش مقابل چین در مجموع ۴۳ بار موفق به گلزنی شده است و چینی ها نیز ۲۱ گل به تیم ایران زده‌اند.

کریم باقری با زدن ۴ گل به چین بهترین گلزن ملی ایران در تاریخ تقابل‌های دو تیم است و بعد از باقری هم علی دایی به همراه غلامرضا فتح آبادی با ۳ گل نفرات بعدی هستند.

اولین گلی که تیم ملی ایران در بازی امروز به ثمر برساند، چهل و چهارمین گل ایران به چین در تاریخ دیدارهای دو تیم خواهد بود و باید دید این گل به نام کدام یک از بازیکنان ما ثبت خواهد شد.

بازی دو تیم ایران و چین از مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا به وقت تهران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (پنجشنبه) در امارات برگزار خواهد شد که تیم برنده به مرحله نیمه نهایی جام ملتها راه خواهد یافت.