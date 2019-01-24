به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی رمان «بازگشت استاد رقص» که در ژانر جنایی نوشته شده، با حضور و سخنرانی «محمدحسن شهسواری» و «مهام میقامی» در کافهکتاب نشر رود برگزار خواهد شد.
این نشست ادبی روز پنجشنبه چهارم بهمنماه ساعت ۱۷ تا ۱۹ در کافهکتاب نشر رود واقع در خیابان کریم خان، نبش خیابان سپهبد قرنی، جنب بانک تجارت، پلاک ۱۹۶ واحد اول غربی برپا میشود و حضور در آن برای عموم علاقهمندان آزاد است.
«جناییخوانی» عنوان سلسله نشستهای «نشر رود» است که به نقد و بررسی رمانهایی در ژانر جنایی اختصاص دارد. نشست مذکور دومین نشست از این سلسله جلسات است.
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