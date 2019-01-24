پنجمین کلین شیت آسیایی بیرانوند و دوازدهمین کلین شیت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سابقه دیدارهای ایران و چین در سطح ملی به سال ۱۳۵۵ باز می‌گردد و از آن تاریخ تاکنون دو تیم ۲۵ بار با یکدیگر دیدار داشته‌اند.

در ۱۱ بازی از ۲۵ بازی گذشته، تیم ملی ایران دروازه‌اش را بر روی مهاجمان چین بسته نگه داشته است و در صورتی که بیرانوند در بازی امشب کلین شیت‌هایش را تداوم بخشد، دوازدهمین کلین شیت ایران مقابل چین در تاریخ دیدارهای دو تیم رقم خواهد خورد.

در این صورت، پنجمین کلین شیت پی‌درپی بیرانوند در جام ملتهای آسیا نیز ثبت می‌شود تا سنگربان تیم ملی کشورمان به سمت ثبت یک رکورد منحصر به فرد در این مسابقات پیش برود.

دیدارهای قبل دو تیم که به کلین شیت تیم ملی ایران منتهی شده به شرح زیر است: