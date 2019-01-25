خبرگزاری مهر، گروه سیاست_محمد مهدی ملکی: همچنان تلاش ها برای خنثی کردن اقدام آمریکا مبنی بر اعمال دور جدید تحریم‌های یک جانبه علیه ایران به عنوان یکی از مهمترین رویدادها در حوزه سیاست خارجی کشور به حساب می‌آید، امری که با همکاری و رایزنی های گسترده با کشورهای اروپایی، روسیه و چین در حال پیگیری است.

سیاستمداران کاخ سفید همچنان بر رویکرد یکجانبه گرایانه خود اصرار می‌کنند و این منجر به اتخاذ سیاست استقلال گرایانه از سوی کشورهای اروپایی و دیگر قدرت های اقتصادی و منطقه ای از جمله چین و روسیه شده است که دیگر نمی‌خواهند یک کشور برای همه جهان تصمیم گیری کند.

این هفته هم در حوزه سیاست خارجی تحولات بسیاری را شاهد بودیم و اتفاقات مختلفی حادث شد که هریک از آنها اجزای یک کل واحد هستند که می‌توانند در کنار هم مجموعه اقدامات دستگاه دیپلماسی را تشکیل دهند و نقطه اشتراک آنها هم حرکت به سمت تامین حداکثر منافع ملی است.

امروز شرایط عرصه بین‌الملل به نحوی است که کارشناسان از آن به عنوان دوران گذار یاد می‌کنند، یعنی برهه‌ای حساس که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در آن بسیار سریع و غیرقابل پیش‌بینی است و قدرت‌های مختلف هریک در راستای نیل به اهداف مشخصی در تلاش هستند تا جایگاه بهتر و بالاتری در عرصه جهانی کسب کنند و در تعیین تحولات و معادلات بین‌المللی سهم بیشتری داشته باشند.

مشروح اخبار سیاست خارجی در هفته‌ای که گذشت، به شرح زیر است:

پنجمین اجلاس گروه کاری انرژی ایران و اتریش برگزار شد

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرده بود: پنجمین اجلاس کارگروه انرژی ایران و اتریش با حضور اعضا و نمایندگان نهادها و وزارتخانه های ذیربط ایران و اتریش و برخی از اتحادیه ها و شرکت های فعال دو کشور در زمینه های انرژی از ۲۴ تا ۲۷ دی ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شد.

وی توضیح داد: در این نشست درخصوص همکاری‌های دو کشور در بخش انرژی از جمله فناوری های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، راهکارهای مصرف بهینه انرژی و ارتقاء بهره وری انرژی بحث و تبادل نظر شد.

تاخیر اروپا درSPVقابل قبول نیست/نمی‌توان به امضای اروپا اعتمادکرد

سید کمال خرازی در دیدار با هیئتی از موسسه ایتالیایی امور بین‌المللی (IAI) با بیان اینکه هدف ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فقط اعمال فشار بر ایران نیست، بلکه تضعیف و تجزیه اروپا را دنبال می‌کند. تصریح کرد: اقدام آمریکا برای برگزاری اجلاس ضدایرانی در لهستان در راستای تشدید اختلاف میان کشورهای اروپایی هم هست.

وی با اشاره به اینکه ایران صداقت خود را در اجرای برجام نشان داده و نگاه افکار عمومی ایران به رویکرد اروپا در قبال برجام منفی‌تر شده است، گفته بود: منافع اروپا ایجاب می‌کند که گام‌های عملی در قبال برجام بردارد.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با تصریح اینکه تن دادن اروپا به فشارهای آمریکا در این مقطع موجب فشارهای بیشتر آمریکا بر اروپا در آینده خواهد شد، هشدار داد: شکست برجام، امنیت اروپا را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

خرازی در همین حال روابط ایران و اروپا را حائز اهمیت خواند و تاکید کرد: گفتگو در زمینه‌های مختلف میان طرفین مفید خواهد بود.

وی در بخش دیگری از این ملاقات با اشاره به عهدشکنی آمریکا در قبال برجام گفت که، امضای دولت‌ها به معنی تعهد بین‌المللی کشور متبوع‌شان است، لذا رویکرد ترامپ در قبال برجام که سندی بین‌المللی است و به تائید شورای امنیت سازمان ملل هم رسیده، از نظر حقوق بین‌الملل محکوم و غیرقابل قبول است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به تاخیرهای مکرر اتحادیه اروپا برای عملیاتی کردن سازوکار مالی ویژه تعامل با ایران موسوم به اس.پی.وی ، گفت: اینکه دولت‌های اروپایی توان حمایت و هدایت شرکت‌های اروپایی را برای همکاری با ایران ندارند، قابل دفاع و پذیرش نیست.

خرازی تاکید کرد: این بدان معناست که نمی‌توان به امضای دولت‌های اروپایی اعتماد کرد و این سوال مطرح می‌شود که اگر دولت‌های اروپایی می‌دانستند که بر شرکت‌های خود نفوذی ندارند، چرا با ایران وارد مذاکره شدند؟

هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ونزوئلا غیر سازنده است

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن اظهارات و اقدامات مداخله جویانه وزیر امور خارجه آمریکا در امور داخلی ونزوئلا، گفت: جمهوری اسلامی ایران از دولت قانونی و ملت ونزوئلا در برابر مداخلات غیرقانونی واشنگتن حمایت می کند.

قاسمی تاکید کرد: ما معتقدیم که راه حل مشکلات داخلی ونزوئلا تنها از طریق گفتگوی نیروهای سیاسی داخلی بر اساس چارچوب های قانونی این کشور قابل حل و فصل است و هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی این کشور غیر سازنده بوده و صرفا باعث پیچیده شدن اوضاع خواهد شد.

دشمن تلاش دارد باهیاهوی تبلیغاتی بذر نا امیدی درجوامع منطقه بپاشد

زهرا مصطفوی رییس و دبیر کل جمعیت دفاع از فلسطین هفته گذشته در سخنانی در نهمین همایش غزه نماد مقاومت، اظهار داشت: در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم. انقلابی که به اذعان اکثر کارشناسان و شخصیت های سیاسی جهان نقطه عطفی نه تنها در تحولات منطقه محسوب می شود بلکه بر بسیاری از تحولات حوزه بین المللی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم نهاده است.

وی افزود: در این چهل سال علی رغم همه مشکلات و فشارهایی که بر جامعه ایران وارد شده است اما مردم ایران با استقامت در پیگیری آرمان های اسلامی و انقلابی، به موفقیت های بسیاری دست یافته است به طوری که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای تاثیر گذار برای حل بحران های منطقه ای مورد مشورت مجامع بین المللی قرار می گیرد.

دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین بیان کرد: این انقلاب، بر خلاف آرزوهای دشمنانش چهار دهه استوار ایستاده و به سمت اهداف عالیه خود همچنان در حال حرکت است.

مصطفوی با بیان اینکه منطقه و فلسطین تحولات جدیدی را تجربه می کند، گفت: معادلات منطقه ای کاملا تغییر کرده است و محور مقاومت توانسته است موازنه جدیدی را با دشمن صهیونیستی ایجاد کند. اکنون مقاومت ضد صهیونیستی و ضد استکباری از حوزه ملی خود خارج شده و در جغرافیای منطقه به عنوان یک بازیگر مهم و تاثیر گذار مطرح است.

وی با اشاره به اینکه این مقاومت زنجیره ای است که فلسطین و مشخصا نوار غزه فعال ترین حلقه های آن محسوب می شود، اذعان داشت: بارها ارتش رژیم اشغال گر قدس را در صحنه نبرد ناکام گذاشته است و به نماد و سمبل عینی مقاومت در برابر دشمن تبدیل کرده است. تا جایی که به قول رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اله العظمی خامنه ای اسرائیل را ناچار ساخت تا کمتر از 48 ساعت تن به آتش بس دهد. آتش بسی که آتش به جان این رژیم انداخت و نزاع های سیاسی این روزهای اسرائیل را موجب شده است.

قاسمی: ایران آمادگی خود را برای هرگونه کمک به مکزیک اعلام می دارد

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی با مردم و دولت مکزیک برای حادثه دلخراش انفجار لوله انتقال سوخت که دهها کشته، مجروح و مفقود برجای گذاشت، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در این موقعیت سخت در کنار دولت و ملت مکزیک قرار داشته و آمادگی خود را برای هرگونه کمک اعلام می دارد.

قاسمی همچنین با بازماندگان قربانیان این حادثه تاسف بار ابراز همدردی و برای تمامی مجروحان آرزوی بهبودی و سلامتی کرد.

رژیم صهیونیستی عاقبتی جز نابودی ندارد/ پیروزی مقاومت حتمی است

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هفته گذشته در نهمین همایش «غزه؛ نماد مقاومت» شرکت کرد و در سخنانی با بیان اینکه با قطعیت تمام بگویم که مقاومت پیروز خواهد شد، گفت: در تاریخ معاصر بعد از اینکه «سایکس پیکو» سرزمین‌های اشغال شده توسط فرانسه و انگلیس را تقسیم کرد، با توجه به نفوذ صهیونیست‌ها در فرانسه و انگلیس، خواستند فلسطین را بربایند و چند جنگ در این مدت رخ داد. یکی از جنگ‌ها ۱۹۴۸ بود که بعد از آن رژیم صهیونیستی متولد شد، بعد جنگ ۱۹۵۶ بود که انگلیس و فرانسه و این رژیم درصدد برآمدند کانال سوئز را در اختیار بگیرند.

صالحی با اشاره به جنگ شش روزه ۱۹۶۷ گفت: در این جنگ خیانت‌ها در ارتش مصر صورت گرفت و ۸۰۰ کشته سرباز صهیونیستی در مقابل چندین هزار کشته عربی، جنگی اندوهبار بود و بلای عظیمی بر کشورهای اسلامی نازل شد. بعد از آن جنگ ۱۹۷۳ رخ داد که شاهد بودیم کشورهای عربی شکست خوردند. نباید فراموش کرد اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا حامی رژیم صهیونیستی بودند و سبب شدند این رژیم بر نیروهای اعراب فائق بیاید.

رئیس سازمان انرژی اتمی در بیان دلایل این شکست‌ها ادامه داد: بستر حرکت کشورهای عربی سوسیالیست و شعار حرکتشان ناسیونالیستی بود.

وی با اشاره به جنگ ۲۰۰۶ بین اسرائیل و مقاومت، خاطرنشان کرد: بستر حرکت و شعار مقاومت دین، خدا و مقاومت در برابر ظالم بود.

صالحی می گوید: رژیم صهیونیستی بعد از این جنگ‌ها طغیان کرد. نفوذ این رژیم در بسیاری از کشورها نشان می دهد صاحب برتری هستند ولی این برتری دیری نخواهد پایید چون راه انحراف را در پیش گرفته اند.

وی گفت: این رژیم در جهت ظلم و ستم حرکت می کند و عاقبتی جز از بین رفتن پیش رو ندارد.

هیئت نظارت مرجع تصمیم گیری برای ماندن یا نماندن در برجام است

همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ما به آستانه های فناوری هسته ای با تلاش مهندسان خودمان دست یافتیم یعنی در این فناوری کسی به ما کمک نکرد البته از کتابها و منابعی که توسط دیگران در خارج از ایران نوشته شده بود استفاده کردیم، چرا که این علم توسط دیگران به وجود آمد.

وی گفت: ما خودمان این صنعت را در کشور پایه ریزی کردیم ما در این صنعت دیگر وابستگی به کسی نداریم و می‌توانیم روزبه‌روز این صنعت را متحول تر کنیم و به بلوغ بیشتری برسیم و از این نظر در بین کشورهای در حال توسعه یک کشور استثنایی به حساب می‌آید.

صالحی در خصوص بازداشت خبرنگار پرس تی وی توسط آمریکا تصریح کرد: این نشان از ضعف دولت آمریکا دارد که همواره منادی دموکراسی در دنیا هستند، این چه دموکراسی است که یک خبرنگار و خانمی که برای دیدار خانواده خود به آمریکا رفته و کار خاصی هم غیر از کار خبری انجام نداده را بازداشت می کنند و کسی هم صدایش در نمی آید. کشورهای غربی اگر موضوعی در مسیر خواسته خودشان باشد گوش دنیا را کر می کنند ولی وقتی که متاسفانه چنین اتفاقی می افتد که اظهر من شمس است صدایشان در نمی آید.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اروپایی ها می‌گویند اروپایی ایران از برجام خارج نخواهد شد، اظهار داشت: تصمیم ماندن یا نماندن در برجام توسط هیئت نظارت بر برجام گرفته می شود، آنها مسائل و تحولات را ارزیابی می کنند و بر اساس منافع ملی و حاکمیت ملی تصمیمات مقتضی را در زمان مناسب اتخاذ می‌کنند.

صالحی در خصوص کنفرانس غزه نماد مقاومت اظهار داشت: برگزاری این کنفرانس ها برای افکار عمومی کشورهای اسلامی و عربی بسیار مفید است، ما همواره افکار عمومی را نسبت به مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی زنده و شاداب نگاه داریم و این که خدای نکرده به فراموشی سپرده نشود.

ملت فلسطین همچنان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی خواهد ایستاد

خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران هم طی سخنانی در نهمین همایش غزه نماد مقاومت،گفت: شاید بتوان رخداد شاخص سیاسی سال گذشته را که محصول مقاومت در مساله‌ی فلسطین بود همان راهپیمایی‌های بازگشت و تاثیرات راهبردی آن بر فلسطین، منطقه و جهان دانست. این راهپیمایی‌ها توانست بار دیگر آرمان فلسطین و روحیه مبارزاتی را احیاء کند و از آن اهرم فشاری بالقوه بر رژیم اشغالگر صهیونیستی بسازد.

وی افزود: راهپیمایی‌های بازگشت با شکستن محاصره توانست طرحی مردمی برای مقاومت جانانه در برابر به اصطلاح قرارداد قرن سروسامان بخشد. این راهپیمایی‌ها با هدف مقابله با انتقال سفارت آمریکا صورت گرفت و در واقع پیامی با هدف مقابله با طرح‌های نفوذ، عادی‌سازی روابط و هماهنگی با اشغالگر در سطح کشوری و منطقه‌ای.

نماینده جنبش حماس در تهران با اشاره به این‌که ایده راهپیمایی بازگشت در سال ۲۰۰۶ میلادی همزمان با سالگرد یادمان نکبت شکل گرفت، خاطرنشان کرد: راهپیمایی‌ها، رژیم صهیونیستی را شدیدا تحت فشار قرار داد و چهره زشت آنها را در به قتل رساندن کودکان و غیرنظامیان برقرار ساخت. در این مدت برخی از طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف مهار این راهپیمایی‌ها قول‌هایی دادند اما متاسفانه به وعده‌ها و توافقات انجام شده عمل نکردند.

وی تاکید کرد: ما روحیه قهرمانه را در مردم غیور کرانه باختری شاهد بودیم که با عملیات دلاورانه خود کوشیدند معادله موازنه بازدارندگی را با اشغالگر برقرار سازند، اما باز با تاسف شاهد بودیم دستگاه امنیتی تشکیل خودگردان به ریاست محمود عباس نه تنها بسیاری از عملیات‌های ضد اشغالگری را بی‌اثر ساخت که فرزندان صلح‌شور این مرز و بوم را نیز دستگیر کردند. سرویس‌های امنیتی خودگردان حتی اجازه راهپیمایی مسالمت‌آمیز را به مردم ما نمی‌دهند.

قدومی با تاکید بر این‌که ملت ما همچنان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی توانمند و پایدار در صحنه حضور دارد، گفت: اگرچه راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز با مشارکت مردم بی‌دفاع ادامه دارد، اما دیدیم که رژیم صهیونیستی چگونه در کمال خونسردی افراد غیرنظامی را به قتل می‌رسانند که البته این اقدام چهره و موقعیت آنها را در سطح بین‌المللی مخدوش ساخته است.

نماینده جنبش حماس در تهران با بیان این‌که رژیم صهیونیستی مدعی می‌شود برای تحقق این راه‌حل‌ها تلاش می‌کند، اظهار کرد: جنایت اصلی در حق مردم فلسطین از زمان تصویب قطعنامه ۱۸۱ در سال ۱۹۴۷ شروع شد و شاهد بودیم که رژیم صهیونیستی هیچ یک از قطعنامه‌ها را که به تصویب سازمان ملل رسیده به رسمیت نشناخته است. با مروری بر رهبران اشغالگر، صحبت‌های آبا ایوان وزیر خارجه مقبور رژیم صهیونیستی در سازمان ملل به ذهن متبادر می‌شود که گفته بود که اسرائیل از بیت‌المقدس خارج نخواهد شد حتی اگر همه جامعه بین‌الملل چنین خواسته‌ای داشته باشند.

اسرائیل هنوز هم بزرگترین مشکل جهان اسلام است

عباس خامه یار معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سخنران دیگر، نهمین همایش غزه نماد مقاومت بود؛ او گفت: امام خمینی (ره) نهضت استبداد ستیزی را با نهضت استعمارستیزی در آمیختند و این تلفیق تفکیک ناپذیر است. باید یادآوری کنم امام (ره) در نخستین سخنرانی ضد استبدادی خود در سال ۴۲ که شاه را هدف قرار داده بود، ۱۸ بار اسم رژیم صهیونیستی را به کار برد و مشکلات ایران آن روز را به اسرائیل گره زد.

وی افزود: امام (ره) در طول سالیان مبارزه در نجف و ترکیه نسبت به مساله فلسطین اهمیت می دادند، انقلاب اسلامی با رهنمود امام (ره) و همت والای ایشان برای اولین بار بر خلاف قوانین رایج سفارت اسرائیل را در اختیار فلسطینیان قرار گرفت.

معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیان کرد: مخالفت سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اشغالگران به شدت ادامه داشت و در مجلس نیز طرح هشت ماده‌ای در حمایت از فلسطین تصویب شد.

خامه یار با بیان اینکه امروز پس از ۴۰ سال گذشت از انقلاب اسلامی همین موضع حمایت را رهبری دارند و بدون شک بزرگترین مشکل جهان اسلام را اسرائیل می‌دانند، گفته بود: فهم واحدی از ماهیت و موجودیت اسرائیل در منطقه وجود ندارد، لذا درک مشترک و دقیق و یکسان برای داشتن چشم انداز بهتر برای مساله فلسطین کاملا ضروری است.

خامه یار تاکید کرد: تشکیل رژیم صهیونیستی دارای یک عمق استراتژیک و خطرناک است یعنی اسرائیل یک پروژه استعماری است و پروژه سرزمینی، قومیت و ملی نیست و نگاه جمهوری اسلامی ایران و رهبران انقلاب نیز به آن به عنوان یک پروژه استعماری است.

هیچ دخالتی در انتخاب فعالان اقتصادی در سفرهای ظریف نداریم

هفته گذشته، روابط عمومی دستگاه دیپلماسی با صدور اصلاعیه ای اعلام کرد: این وزارتخانه هیچ دخالتی در چینش و انتخاب فعالان اقتصادی اعم از افراد حقیقی یا حقوقی برای همراهی در سفرهای ظریف ندارد.

در این اطلاعیه آمده بود:

وزارت امور خارجه همواره تسهیل در روابط اقتصادی خارجی کشور و فراهم کردن بستر توسعه مناسبات و تعاملات اقتصادی بویژه برای بخش خصوصی در جهت توسعه و تقویت بنیان های اقتصاد ملی را از جمله وظایف و ماموریت های خود می داند.

با توجه به این موضوع و ماموریت های محوله به سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در پیگیری و تمهید ارتباط بخش های اقتصادی کشور متوقف فیه و طرف های اقتصادی داخل کشور، برنامه ریزی و تنظیم ملاقات ها و برنامه هایی که دارای ماهیت اقتصادی هستند از جمله اقداماتی است که سفارتخانه های کشورمان در زمان تنظیم و برنامه ریری سفرهای وزیر محترم امور خارجه مورد توجه قرار می دهند. به همین منظور و با هدف بهره برداری حداکثری از فرصت سفرهای دوجانبه وزیر امور خارجه، همراهی بخش های اقتصادی خصوصی و دولتی در سفرهای ایشان همواره مورد توجه و اهتمام جدی قرار می گیرد.

وزارت امور خارجه هیچ دخالتی در چینش و انتخاب فعالان اقتصادی اعم از افراد حقیقی یا حقوقی برای همراهی در این سفرها ندارد و صرفا با توجه به زمینه ها، ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی با کشور هدف، حوزه های اولویت دار را معرفی می کند ولی در نهایت انتخاب نهایی همراهان وزیر امور خارجه در این سفرها بر اساس علاقه مندی شرکت ها و بر عهده اتاق بازرگانی و سایر نهاد های اقتصادی مشابه ذیربط است.

عراقچی: اصلی ترین مشکل منطقه رژیم صهیونیستی است

ماچی پرز میسلاو لانگ معاون وزیر امور خارجه لهستان که هفته گذشته در راس یک هیئت سیاسی به منظور گفتگو و مذاکره با عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان وارد تهران شد، با همتای ایرانی خود در ارتباط با کنفرانس به اصطلاح صلح و امنیت خاورمیانه که با همکاری مشترک لهستان و آمریکا در ورشو، در بهمن ماه برگزار می شود، دیدار و گفتگو کرد.

معاون وزیر امور خارجه لهستان در این دیدار با اشاره به سابقه بسیار خوب مناسبات دوجانبه و تاکید مجدد بر حمایت قاطع کشورش از برجام، در ارتباط با برگزاری نشست ورشو اظهار داشت: در این کنفرانس پیشبرد صلح و امنیت در خاورمیانه در کلیت خود مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت و به هیچ وجه علیه هیچ کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

وی تاکید کرد: لهستان معتقد است ایران بعنوان یکی از بازیگران مهم خاورمیانه نقش موثری در شکل گیری تحولات منطقه دارد. هدف لهستان از برگزاری این کنفرانس کمک به حل مشکلات منطقه است و لهستان به عنوان دوست ایران اجازه نخواهد داد تا علیه ایران اقدامی صورت گیرد.

آمریکا هنوز حقوق مدنی زنان و مردان سیاه‌پوست را نقض می‌کند

محمد جواد ظریف با اشاره به تداوم بازداشت خبرنگار پرس تی وی طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: لازم است دولت آمریکا توضیح دهد چگونه درباره مرضیه هاشمی- به عنوان یک خبرنگار و مادربزرگ - آنقدر خطر فرار از کشور وجود دارد که ایشان بایستی تا زمان اتمام فرایند ادای شهادت مقابل هیئت منصفه، همچنان در زندان بماند؟ ۵۰ سال بعد از ترور مارتین لوتر کینگ، آمریکا هنوز حقوق شهروندی زنان و مردان سیاه‌پوست را نقض می‌کند.

ایران حمله انتحاری به یک مرکز نظامی در غرب کابل را محکوم کرد

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه حمله انتحاری به یک مرکز نظامی در غرب کابل را که ده ها کشته بر جای گذاشت به شدت محکوم کرد.

قاسمی ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت افغانستان و بازماندگان کشته شدگان این جنایت فجیع، هر گونه توسل به کشتار و خشونت را مردود دانست و بر انجام گفتگو و تفاهم ملی در افغانستان برای دستیابی به صلح، ثبات و آرامش در این کشور تاکید کرد.

SPV تعهد نمادین اروپاست/ یقین دارند ایران در برجام می‌ماند

فواد ایزدی کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات اخیر اروپا علیه ایران در تحریم کردن برخی اشخاص و نهادهای ایرانی و تاثیر آن بر همکاری‌های میان ایران و اروپا در موضوع کانال مالی ویژه، اظهار داشت: آینده SPV چندان خوشایند و مثبت نیست و اگر هم اروپایی‌ها بخواهند کاری را انجام دهند بیشتر جنبه نمادین نسبت به انجام تعهدات خودشان در قبال برجام دارد.

وی گفت: به اعتقاد من، در این شرایط اگر اروپایی ها بخواهند کاری در موضوع SPV انجام دهند، دیگر به کار ما نمی آید و برای کشور مفید فایده واقع نمی‌شود.

ایزدی با بیان اینکه ما با انجام برخی اقدامات و مواضع به آقای ترامپ این مطلب را انتقال دادیم که اگر آنها از برجام خارج شوند ما همچنان در برجام خواهیم ماند، افزود: در آن زمان ما بارها گفتیم که اگر آمریکا از برجام خارج شود با اروپا در قالب گروه ۱+۴ برجام را ادامه خواهیم داد و زمانی که ترامپ یقین پیدا کرد که ایران در برجام خواهد ماند متوجه شد که به گزینه ایده آل خود نزدیک شده است که آن حفظ برجام به همراه محدودیت های هسته ای شامل تحریم های گسترده علیه ایران است.

این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: آمریکا با خروج خود از برجام به آنچه که در قبال ایران مد نظر داشت دست پیدا کرد و از طرفی هم باید امروز برخی مقامات ما پاسخگو باشند که چرا اروپا در برابر آمریکا کاری انجام نمی دهد و به تعهداتش نسبت به برجام پایبند نیست.

وی گفت: خود اروپایی ها اینطور مطرح می کنند که ما یک حرفی در خصوص کانال مالی ویژه اروپا یا همان SPV به جهت همکاری و تداوم روابط تجاری با ایران مطرح کردیم، شما آن را جدی نگیرید.

ضرورت دیپلماسی فعال با چین/تعاملات تجاری بیشتری باشرق داشته باشیم

ابراهیم آقامحمدی عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لزوم گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با چین اظهار داشت: کشورهای غربی تاکنون در موضوع تحریم‌ها علیه ایران همراه آمریکا بودند اما برخی دیگر از کشورها در دوران تحریم‌ها تا آنجا که امکان داشتند مبادلات تجاری خود را با ایران ادامه دادند و از جمله آنها کشور چین است و شاید بتوان گفت ۹۰ درصد این کشورها در بلوک شرق قرار دارند.

وی گفت: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و جایگاه بین‌المللی چین به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد ما می‌توانیم اعتماد و اتکای بیشتری در مبادلات تجاری و سیاسی خود با این کشور داشته باشیم.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه جمعیت زیاد چین بازار مناسبی جهت صادرات کالاهای ایرانی به حساب می‌آید، تصریح کرد: ضرورت برخورداری از یک دیپلماسی فعال و همه‌جانبه با چین و نه صرفاً برقراری یک رابطه ساده با آنها در شرایط فعلی، بسیار محسوس است.

درج عنوان جانباز به «حسین فریدون» مورد تایید است

روابط عمومی وزارت امور خارجه با توجه به انتشار برخی اخبار و مطالب نادرست و ناقص در برخی سایت‌ها و فضای مجازی در خصوص موضوع جانبازی «حسین فریدون»، اعلام کرد: «به اطلاع می رساند که براساس اسناد و مدارک موجود در بخش اداری و امور ایثاگران وزارت امور خارجه، وی به دلیل تحمل ۲۷۹ روز زندان در دوران ستمشاهی و شکنجه های ساواک، دارای عنوان "آزاده" با ۳۰ درصد جانبازی هستند؛ لذا درج نام وی به عنوان جانباز در کتابی که سه سال پیش تدوین و منتشر شده براساس اسناد، مدارک و مستندات موجود و مورد تایید است.»

تاکید تهران و آستانه بر گسترش همکاری‌های درمانی

مجید صابر سفیر کشورمان در جمهوری قزاقستان هفته گذشته با «ییلژان بیرتانوف» وزیر مراقبت های پزشکی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در محل وزارت بهداشت جمهوری قزاقستان برگزار شد، طرفین با برشمردن ظرفیت ها و توانمندی های موجود در حوزه بهداشت و درمان، بر گسترش هر چه بیشتر همکاری ها در پرتو یادداشت تفاهم همکاری وزارتخانه های بهداشت دو کشور تاکید کردند.

قشقاوی با سرپرست خاورمیانه وزارت خارجه سنگال دیدار کرد

عین الله قشقاوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگال با «فاطمتا گی»، سرپرست اداره آسیا، خاورمیانه و پاسیفیک دیدار و گفتگو کردند.

در این ملاقات یک ساعته، آخرین تحولات روابط دوجانبه و همکاری های بین المللی دو کشور بحث و بررسی شد.

لغو پروازهای ماهان ایر به آلمان اقدامی شتابزده وغیرقابل توجیه است

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از لغو مجوز پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان ایر به آلمان آن را اقدامی شتابزده و غیر قابل توجیه دانست.

قاسمی این اقدام طرف آلمانی را مغایر با روح حاکم بر روابط دیرینه ملت های ایران و آلمان خواند و تاکید کرد: این رفتار حرکتی بی دلیل و احتمالا ناشی از القاء اطلاعات نادرست توسط دیگرانی است که از روند روابط بین دو کشور ناخشنودند.

وی ابراز امیدواری کرد، دولت آلمان با بررسی حقایق و بازنگری مجدد داده های اطلاعاتی خود نسبت به تجدید نظر بهنگام در این تصمیم ناصواب و نامطلوب که می تواند ارتباطات و رفت و آمدهای مردمی را تحت تاثیر قرار داده و بی شک خلاف مصالح و منافع روابط فی مابین است اقدام کند.

حمیرا ریگی زیروکی به عنوان سفیر جدید ایران در برونئی منصوب شد

به پیشنهاد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و تصویب رئیس جمهور، حمیرا ریگی زیروکی به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در برونئی منصوب شد و طی روزهای آینده عازم محل ماموریت می شود.

ریگی پیش از این فرماندار شهر قصرقند در استان سیستان و بلوچستان بود.

۳۰ تن کیک اورانیوم را از اردکان راهی اصفهان می‌کنیم

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هفته گذشته اعلام کرد: ما به جایی می رسیم که علم هسته ای را در اختیار بگیریم و از قوانین فیزیک و دیگر قوانین مرتبط به خوبی استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: ما در تحقیق و توسعه هیچ محدودیتی نداریم و تنها محدودیت ما در ماشین های سانتریفوژ هست که انواعی دارد، ما پذیرفتیم در یک برهه هشت ساله روی انواع سانتریفوژ ها آزمایشاتی انجام بدیم و البته به لحاظ سخت افزاری IR۸ را می توانیم داشته‌ باشیم.

صالحی گفت: یک سانتریفوژ از زمانی که بخواهد از طرح اولیه تا بهره برداری برسد برای اروپایی ها هشت سال زمان می برد و برای ما ده سال زمان می برد.

معاون رئیس جمهور گفت: ما در سه سال اخیر با اینکه گاز هم به سانتریفوژ IR۸ تزریق کردیم ولی هر روز مشکلاتی را در آن می بینیم و باید آزمایشات بسیاری انجام شود و از همه آنها موفق بیرون آید تا به تولید انبوه برسد. ما همین الان توان تولید انبوه آن را داریم.

وی در خصوص طراحی سوخت ۲۰ درصد، ادامه داد: همانطور که بنزین انواعی دارد مثلا یورو یک و دو دارد، سوخت هسته ای هم با مرور زمان بهتر و جدیدتر می شود، یعنی ابعاد و شکل آن تغییر می کند. سوخت ۲۰ درصد را در راکتور تهران شروع کردیم و داشتیم و بر اساس مهندسی معکوس هم آن را انجام دادیم که کار سختی هم بود و این کار بر اساس تاکید رهبری بود که گفتند خودتان انجام دهید.

صالحی افزود: خاطرم هست زمانی خانم شرمن به من گفت ما از دیدن مهندسان شما و پیشرفت هایی که بدست آوردید حیرت زده شدیم. الان خودمان به این رسیدیم که می توانیم طراحی سوخت ۲۰ درصد را داشته باشیم.

وی در خصوص راکتور آب سنگین اراک گفت: راکتور اراک چاله ای دارد و مخزنی در آن هست که سوخت وارد آن می شود، مخزن را خارج کردیم تا مخزن جدیدی طراحی کنیم. ما سه سال است که می گوییم داخل راکتور اراک بتن نریختیم. ببینید، ما از ابتدا لوله های مشابه آن را خریداری کردیم ولی آن زمان معذوریت هایی بود که نمی توانستم این موضوع را مطرح کنم و فقط یک نفر، آن هم عالی ترین مقام نظام از آن مطلع بود.

صالحی افزود: برخی با فتوشاپ داخل راکتور سیمان ریختند و عکس آن را منتشر کردند که اینها سیمان ریختند و صنعت هسته ای را به نابودی کشاندند و من متعجبم که هنوز هم در نماز جمعه این موضوع را مطرح می کنند که ما سیمان ریختیم ولی این واقعیت ندارد.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: طراحی راکتور اراک، یک مدل قدیمی روسی بود که روی آن کار کرده بودیم. با ایرادی که طرف مقابل در خصوص راکتور آب سنگین اراک از ما گرفت مبنی بر تولید هشت کیلو پلوتونیوم برای تولید سلاح هسته ای که اصلا ما قصد چنین کاری را نداشتیم و نخواهیم داشت، احساس کردیم فرصت مناسبی بود برای طراحی مجدد این راکتور و گفتیم به آنها که شما باید طراحی ما را تایید کنید و همین هم شد.

درخواست سفیر ایران از وزیران انگلیس برای حل مشکل شهروند ایرانی

حمید بعیدی نژاد در صفحه توئیترش نوشت: «خانم سهیلا اسماعیلی به جراحی فوری پا و تعویض پروتز نیاز دارد و چون پروتز اینجا جای گذاری شده باید در همین انگلیس عمل شود.»

بعیدی نژاد با اشاره به اینکه این فرد یک سال است توانایی کار و راه رفتن نداشته و با درد شدید منتظر ویزا (روادید) است، افزود: «ارز برای جراحی تخصیص داده شده و بیمارستانی در انگلیس تاریخ جراحی را تعیین کرده است.»

سفیر ایران در لندن نوشت: «ولی درخواست چهارم برای ویزای انگلیس هم رد شده است، متاسفانه تضمین های اخیر سفارت ایران نیز موثر واقع نشد.»

بعیدی نژاد در پایان آورده است : «با توجه به وضعیت اضطراری ایشان، از آقای جرمی هانت وزیر خارجه و آقای ساجد جاوید وزیر کشور انتظار میرود مداخله کرده و بدلایل انسانی دستور صدور ویزا را صادر کنند.»

همچنین هفته گذشته، رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند.

سنایی با دستیار ویژه رئیس‌جمهور روسیه دیدار کرد

مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با آندری فورسنکو دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه در امور فناوری و علوم دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار سفیر کشورمان ضمن مرور همکاری های دو کشور در حوزه فناوری، دانشگاهی، آموزش و علوم بر ضرورت تقویت این همکاری ها تاکید کرد.

فورسنکو در این ملاقات همکاری میان مراکز علمی و آموزشی استانی را عامل ارتباط دهنده آموزش،صنعت و اقتصاد دانست.

تسلیم اعتبار نامه کمیسر ارشد سازمان ملل درامور پناهندگان به ظریف

«ایوو فریسن» کمیسر ارشد سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و اعتبارنامه خود را تسلیم ظریف کرد.

سفیر جدید ترکیه در تهران رونوشت استوارنامه خود را تسلیم ظریف کرد

«دریا اورس» سفیر جدید ترکیه در تهران در آغاز ماموریت خود در ایران با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم ظریف کرد.

اطلاعیه وزارت خارجه درباره اظهارات سفیر پیشین ایران در آلمان

به آگاهی می رساند ماموریت جناب آقای دکتر ماجدی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان چندی است که به دلیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان خاتمه یافته و او به کشور مراجعت نموده اند. ضمن احترام به این همکار بازنشسته و تقدیر از تلاش های صادقانه ایشان در سمت های مختلف، لازم به تاکید است که دیدگاه های ارائه شده توسط ایشان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در تاریخ سوم بهمن ۱۳۹۷، طبیعتا نظرات شخصی ایشان بوده و دیدگاه های وزارت امور خارجه به شمار نمی رود.

در خصوص عملیات به اصطلاح خودسرانه که در اظهارات ایشان وجود دارد چنانکه از متن مصاحبه نیز مشخص است ایشان به مورد مشخصی اشاره نداشته و یک نگرانی عمومی از برخی احتمالات را بیان کرده است. اسناد و شواهد کشورهای اروپایی که برای برخی ادعاهای این کشورها ارائه شده است، همان طور که جناب آقای ماجدی هم به درستی بیان داشته است، اصلا قابل اثبات نیست و اسناد متقنی به شمار نمی رود. همچنانکه ایشان نیز تاکید کرده است این عملیات احتمالا توسط گروهک های معاند در خارج از کشور به گونه ای انجام می شود که به پای ایران نوشته شود.

تحول در روابط سیاسی و امنیتی میان ایران و روسیه بی نظیر است

در محل موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) دیداری میان مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه با اعضای شورای علمی موسسه مطالعات ایراس صورت گرفت.

در این جلسه ابتدا سنایی به شرح اخرین وضعیت روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پرداخت.

وی در این دیدار بیان داشت که روابط دو کشور به دلیل رشد نیازهای متقابل دوجانبه و شرایط منطقه ای دچار تحول اساسی شده است.

به گفته سنایی از زمان اجرای برجام، روابط اقتصادی چند برابر شده است لیکن هنوز تا تحقق کامل ظرفیت های توسعه روابط فاصله وجود دارد.

سفیر کشورمان در روسیه حضور فرهنگی ایران را در روسیه چشمگیر ارزیابی کرد.

سنایی تحول در روابط سیاسی و امنیتی میان تهران و مسکو راطی چند سال اخیر را بی نظیر ارزیابی کرد.

امیدواریم مشکلات سیاسی ونزوئلا با راههای قانونی حل و فصل شود

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با توجه به حوادث سیاسی داخلی اخیر ونزوئلا و دخالت های علنی و نامشروع آمریکا در امور آن کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در مقابل هر گونه دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا یا هر اقدام نامشروع و غیر قانونی هم چون تلاش برای کودتا و اقدامات ضد مردمی، از دولت و ملت این کشور حمایت می کند.

وی ابراز امیدواری کرد، هر گونه اختلاف و مشکل سیاسی در ونزوئلا توسط مردم و دولت این کشور با بکارگیری راهکارهای قانونی و مسالمت آمیز هر چه سریع تر حل و فصل شود.