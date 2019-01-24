به گزارش خبرنگار مهر، کارگاههای فصلی نخستین دور از پروژه جامع ملی درامنویسی با نام «چهارفصل تئاتر ایران» از سوم بهمن ماه در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با میزبانی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و دفتر مطالعات و پژوهشهای آن مرکز به مدت سه روز آغاز به کار کرد.
در این کارگاهها که در چهار نوبت چهار ساعته برگزار میشود، ۱۱ نمایشنامه از ۱۰ استان کشور توسط اعضای هیات علمی این فصل متشکل از حسین پاکدل، فرهاد امینی و شهرام زرگر بررسی میشوند.
ایدههای اولیه این نمایشنامه ها در قالب منتخب به نویسندگان آثار اعلام شده و در زمان مقرر نمایشنامههای نهایی دریافت شده بود. این فصل با عنوان «ایران در بستر تاریخ» نام دارد که در آن علاوه بر بررسی نمایشنامه ها، راهکارهای عملیاتی برای بازنویسی به نویسندگان ارایه میشود.
این نویسندگان تا پایان بهمنماه فرصت دارند نسخه اصلاحشده آثارشان را مجددا ارسال کنند تا پس از تأیید اعضای هیات علمی در قالب مجموعه در نوبت چاپ قرار بگیرند. فراخوان فصل دوم از دور جدید این پروژه همزمان با اتمام کارگاهها منتشر خواهد شد. در حاشیه این کارگاهها هنرجویان که در این سه روز در تهران سکونت دارند از برخی آثار روی صحنه دیدن خواهند کرد.
پروژه جامع ملی آموزش نمایشنامهنویسی به علاقهمندان این هنر در خارج از پایتخت، با نام «چهارفصل تئاتر ایران» از سوی ایوب آقاخانی برنامهریزی و مدیریت میشود که دوره چهارساله اولیه آن با حمایت اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دوره جدید با حمایت و میزبانی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برگزار میشود.
اسامی نویسندگان و استانهای شرکتیافته در این کارگاهها همچنین نام موقت آثارشان به شرح ذیل است:
نمایشنامههای «تا ناکجای بیآباد» به نویسندگی آرزو بهرامی از استان قزوین، «عمهخانم» به نویسندگی اباذر محمدحسنی از استان خوزستان، «او جوان افتاد» به نویسندگی امیرحسین طاهری از استان کرمان، «الکیخوشها» به نویسندگی سروش بهاری از استان مازندران، «بیمصرفها» به نویسندگی سعید بادینی از استان سیستان و بلوچستان، «کافه چیا» به نویسندگی صابر دلبینا از استان کردستان، «صدای ما سفید است» به نویسندگی عارف مهتاب از استان اردبیل، «آرایشگاهی در دوراهی جنگ و صلح» به نویسندگی مجید کاظمزاده مژدهی از استان گیلان، «سر سردار مصلوب بر صلیب سپهسالار» به نویسندگی مرتضی اسدیمرام از استان کرمانشاه، «ملخزدگان» به نویسندگی مسعود احمدی از استان فارس و «فرمان راوی مخبط» به نویسندگی نعمت اسدیمرام از استان کرمانشاه برای شرکت در این نشستهای تخصصی حضور خواهند داشت.
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